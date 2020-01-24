Спорт-Экспресс

Хоккейный тренер ударил 10-летнего ребенка клюшкой по голове. Его уже отстранили

Хоккейный тренер ударил 10-летнего ребенка клюшкой по голове. Его уже отстранили
Eurosport

1 час назад

Для увольнения хватило одной причины.

Игорь Николаев, тренер детской хоккейной команды «Авангард-Олимпиец» 2010 года рождения, ударил одного из воспитанников клюшкой по голове и грубо толкнул его на лед.

Видео инцидента появилось на «Спорт-Экспрессе». Сообщается, что к настоящему моменту омский клуб уже отстранил Николаева от работы.

  • Николаев – бывший игрок команд СССР и российского клуба «СКА-Амур».

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