Спорт-Экспресс
Хоккейный тренер ударил 10-летнего ребенка клюшкой по голове. Его уже отстранили
Для увольнения хватило одной причины.
Игорь Николаев, тренер детской хоккейной команды «Авангард-Олимпиец» 2010 года рождения, ударил одного из воспитанников клюшкой по голове и грубо толкнул его на лед.
Видео инцидента появилось на «Спорт-Экспрессе». Сообщается, что к настоящему моменту омский клуб уже отстранил Николаева от работы.
- Николаев – бывший игрок команд СССР и российского клуба «СКА-Амур».
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