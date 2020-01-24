Игорь Николаев, тренер детской хоккейной команды «Авангард-Олимпиец» 2010 года рождения, ударил одного из воспитанников клюшкой по голове и грубо толкнул его на лед.

Видео инцидента появилось на «Спорт-Экспрессе». Сообщается, что к настоящему моменту омский клуб уже отстранил Николаева от работы.

Николаев – бывший игрок команд СССР и российского клуба «СКА-Амур».

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