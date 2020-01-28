Павел Барбер, хоккейный тренер и популярный блогер из Торонто, покорил интернет магическим исполнением буллита.

30-летний канадец поднял шайбу на кончик клюшки и сблизился с вратарем, несколько раз прокрутившись вокруг своей оси. Потом он отправил шайбу в сетку, дезориентировав голкипера.

«Ты над нами издеваешься?!» – отреагировал официальный аккаунт НХЛ, перепостив видео.

Барбер – видеоблогер с 204 тысячами подписчиков на ютьюбе.

В комментариях предложили исполнить на нем силовой прием во время исполнения подобного буллита.

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