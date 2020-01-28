Блогер поднял шайбу на клюшку, несколько раз провернулся на 180 градусов и реализовал буллит
Он удивил даже пресс-службу НХЛ, которая на своем веку повидала все.
Павел Барбер, хоккейный тренер и популярный блогер из Торонто, покорил интернет магическим исполнением буллита.
30-летний канадец поднял шайбу на кончик клюшки и сблизился с вратарем, несколько раз прокрутившись вокруг своей оси. Потом он отправил шайбу в сетку, дезориентировав голкипера.
«Ты над нами издеваешься?!» – отреагировал официальный аккаунт НХЛ, перепостив видео.
- Барбер – видеоблогер с 204 тысячами подписчиков на ютьюбе.
- В комментариях предложили исполнить на нем силовой прием во время исполнения подобного буллита.
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