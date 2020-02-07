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Путин и Лукашенко сыграли за одну сборную в товарищеском матче и победили со счетом 9:2
Президент России оформил хет-трик.
В развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне состоялся товарищеский матч с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Главы государств выступали за сборную игроков в белых свитерах – Путин под 11 номером, Лукашенко – под первым, с патриотичной нашивкой на груди. Как сообщает РИА «Новости», матч закончился со счетом 9:2 в пользу команды Путина и Лукашенко, Владимир Владимирович забросил три шайбы.
- В матче принял участие сын президента Белоруссии Николай.
- Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев наблюдал за матчем с трибуны.
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