В развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне состоялся товарищеский матч с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Главы государств выступали за сборную игроков в белых свитерах – Путин под 11 номером, Лукашенко – под первым, с патриотичной нашивкой на груди. Как сообщает РИА «Новости», матч закончился со счетом 9:2 в пользу команды Путина и Лукашенко, Владимир Владимирович забросил три шайбы.

В матче принял участие сын президента Белоруссии Николай.

Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев наблюдал за матчем с трибуны.

На играх «Флайерс» полно народу вне зависимости от результатов. Все из-за журналистки Flyers TV

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках