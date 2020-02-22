Квизы

22 февраля 2020 года исполняется 40 лет, возможно, самому распиаренному матчу в истории спорта, получившему пафосное название Чудо на льду – США – СССР на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. В те времена любая победа «звездно-полосатых» над Красной машиной сошла бы за чудо. Например, на Кубке Канады-1976 экспериментальный состав СССР вынес американскую основу со счетом 5:0.

А на Олимпиаде-1980 хозяева выставили студентов, разбавленных парой игроков НХЛ. За четыре дня до Открытия советы унизили США в выставочном матче – 10:3. Американцы не рассматривались претендентами на медали, но на первом групповом этапе удивили победой над Чехословакией (7:3), выведшей их в финальный раунд.

22 февраля американцы почти весь матч отыгрывались, но две шайбы на 49-й и 51-й минуте перевернули хоккейный мир – 4:3. Спустя два дня США едва не отдали советам золото, но вновь собрались в третием периоде против Финляндии – 4:2. Большинство олимпийских чемпионов-1980 не стали в итоге звездами, но вдохновили целые поколения. А как сложилась их судьба?

Это была вторая и последняя победа мужской сборной США на Олимпийских играх.

Олимпиада-1980 стала последним турниром в составе сборной СССР для Валерия Харламова.

СССР все равно выиграл медальный зачет Лейк-Плэсида с 22 (10-6-6) медалями. США (6-4-2) уступили еще и ГДР (9-7-7).

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