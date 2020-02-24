11-летние хоккеисты из Тольятти устроили массовую драку на местном детском турнире 23 февраля.

Во время заключительного матча между «Ладой» и «Волгарем» на льду началась драка. Помогать своим со скамеек ринулись запасные игроки, а арбитры и тренеры разняли юных хоккеистов с большим трудом лишь через некоторое время.

Матч проходил в рамках Кубка федерации Приволжского федерального округа.

Также в турнире участвовали команды из Нефтекамска и Оренбурга.

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