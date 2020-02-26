Хоккейный турнир Олимпиады 2022 года в Пекине пройдет при участии представителей НХЛ.

Крутейшую новость сообщил журналист Игорь Еронко. «Кстати, Олимпиада в Пекине будет с энхаэловцами. За это немало заплатят, потому что одна из трех китайских хоккейных партий победила. В Сочи отдали порядка 40 миллионов долларов. В Пекине отдадут порядка 50, но организационный комитет ОИ этого очень хочет.

Плюс МОК даст возможность НХЛ публиковать фотки и видосы. Я делал запрос Дэйли (вице-комиссар НХЛ – прим. Eurosport) на этот счет, и он, как всегда, ничего не сказал, хотя из его слов всегда можно много чего извлечь. В Пекине соберется крутая сборная России. Нашелся бы еще кто-то, кто смог бы ей управлять. Пока рисуется только Знарок, но с надстройкой: им нужно управлять», – написал Еронко в телеграме.

Олимпийские игры 2020-го находятся под угрозой срыва из-за коронавируса.

НХЛ отказалась отпустить игроков на ОИ-2018 в Пхёнчхан.

Ковальчук перешел в «Вашингтон» за Кубком Стэнли. В «Кэпиталс» появилась русская пятерка

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте