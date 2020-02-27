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«Понеслась, мужики, Конор отдыхает, ха-ха!» Комментатор сделал драку 9-летних хоккеистов еще смешнее
А как арбитр взял одного из драчунов под мышку – это просто ааааа!
Челябинский комментатор Никита Фомин раскрасил матч группы Б чемпионата Казахстана среди хоккеистов 2010 г.р.
21 февраля в Караганде встречались алматинские «Медведи-3» и «Астана-3» из Нур-Султана. В конце второго периода при счете 1:1 форвард номинальных гостей Махамбет Хамза прошел по правому краю и выдал пас на пятак, а Андрей Андреев бросил точно в щиток голкипера Владимира Колесникова. Бомбардиру не очень понравился промах, поэтому он устроил массовую драку.
«Ой, какой момент, какой момент! Андреев говорит: «Я не забил, но понеслась, мужики, понеслась!» Просто не видно ни бельмеса. Давай всем раздавать направо и налево. Какой замес, какое месилово! Просто Конор Макгрегор отдыхает.
Тут еще дальше замес пошел, давай команда на команду – бей своих, чтобы чужие боялись. Все, понеслась, там все уже участвуют: давай, тренеры, зрители, погнали наши. Тут еще Колесников вписался, тоже кому-то втащил.
Судья одного под мышку – ха-ха! Молодец, арбитр, Махамбета Хамза, ха-ха, захватил под мышку, и всей пятеркой свободны, ха-ха. Смотри, вся пятерка на скамейку уходит, а-ха-ха. Вся пятерка на скамейку у одних и у других, играть некому уже», – сказал в интернет-трансляции комментатор Фомин. В записи матча на YouTube этот эпизод начинается с отметки 43:57.
- «Медведи-3» победили «Астану-3» со счетом 2:1. В протокол встречи массовое удаление за драку судьи не внесли.
- Пользователь фейсбука Марат Хамитов сообщил, что комментатора Никиту Фомина родители приглашают работать на трансляциях, при этом он озвучивает матчи онлайн из Челябинска.
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