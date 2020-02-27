Челябинский комментатор Никита Фомин раскрасил матч группы Б чемпионата Казахстана среди хоккеистов 2010 г.р.

21 февраля в Караганде встречались алматинские «Медведи-3» и «Астана-3» из Нур-Султана. В конце второго периода при счете 1:1 форвард номинальных гостей Махамбет Хамза прошел по правому краю и выдал пас на пятак, а Андрей Андреев бросил точно в щиток голкипера Владимира Колесникова. Бомбардиру не очень понравился промах, поэтому он устроил массовую драку.

«Ой, какой момент, какой момент! Андреев говорит: «Я не забил, но понеслась, мужики, понеслась!» Просто не видно ни бельмеса. Давай всем раздавать направо и налево. Какой замес, какое месилово! Просто Конор Макгрегор отдыхает.

Тут еще дальше замес пошел, давай команда на команду – бей своих, чтобы чужие боялись. Все, понеслась, там все уже участвуют: давай, тренеры, зрители, погнали наши. Тут еще Колесников вписался, тоже кому-то втащил.

Судья одного под мышку – ха-ха! Молодец, арбитр, Махамбета Хамза, ха-ха, захватил под мышку, и всей пятеркой свободны, ха-ха. Смотри, вся пятерка на скамейку уходит, а-ха-ха. Вся пятерка на скамейку у одних и у других, играть некому уже», – сказал в интернет-трансляции комментатор Фомин. В записи матча на YouTube этот эпизод начинается с отметки 43:57.

«Медведи-3» победили «Астану-3» со счетом 2:1. В протокол встречи массовое удаление за драку судьи не внесли.

Пользователь фейсбука Марат Хамитов сообщил, что комментатора Никиту Фомина родители приглашают работать на трансляциях, при этом он озвучивает матчи онлайн из Челябинска.

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