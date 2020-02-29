«Лихай Вэлли Фантомс» обыграл «Шарлотт Чекерс» в матче Американской хоккейной лиги – 5:3.

Одна из шайб хозяев получилась особенно запоминающейся – гости меняли вратаря на шестого полевого, когда у страйкера Макса Маккормика случилось помутнение рассудка. Хоккеист не глядя отправил шайбу в сторону собственных ворот с середины площадки и забил автогол.

«Шарлотт Чекерс» – фарм-клуб «Каролины», выступающей в НХЛ.

Команда идет на шестом месте в Западной конференции АХЛ. «Лихай Вэлли Фантомс» – на 14-й строчке.

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