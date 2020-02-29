Eurosport
Потрясающий фейл в АХЛ: игрок устроил самострел, пока команда меняла вратаря
Игрока фарм-клуба «Каролины» вряд ли позовут в НХЛ.
«Лихай Вэлли Фантомс» обыграл «Шарлотт Чекерс» в матче Американской хоккейной лиги – 5:3.
Одна из шайб хозяев получилась особенно запоминающейся – гости меняли вратаря на шестого полевого, когда у страйкера Макса Маккормика случилось помутнение рассудка. Хоккеист не глядя отправил шайбу в сторону собственных ворот с середины площадки и забил автогол.
- «Шарлотт Чекерс» – фарм-клуб «Каролины», выступающей в НХЛ.
- Команда идет на шестом месте в Западной конференции АХЛ. «Лихай Вэлли Фантомс» – на 14-й строчке.
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