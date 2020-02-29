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Потрясающий фейл в АХЛ: игрок устроил самострел, пока команда меняла вратаря

Потрясающий фейл в АХЛ: игрок устроил самострел, пока команда меняла вратаря
Eurosport

48 мин. назад

Игрока фарм-клуба «Каролины» вряд ли позовут в НХЛ.

«Лихай Вэлли Фантомс» обыграл «Шарлотт Чекерс» в матче Американской хоккейной лиги – 5:3.

Одна из шайб хозяев получилась особенно запоминающейся – гости меняли вратаря на шестого полевого, когда у страйкера Макса Маккормика случилось помутнение рассудка. Хоккеист не глядя отправил шайбу в сторону собственных ворот с середины площадки и забил автогол.

  • «Шарлотт Чекерс» – фарм-клуб «Каролины», выступающей в НХЛ.
  • Команда идет на шестом месте в Западной конференции АХЛ. «Лихай Вэлли Фантомс» – на 14-й строчке.

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