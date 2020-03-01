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Baza: В доме Павла Буре подрались две домработницы – жена хоккеиста вызвала полицию
Одна из участниц конфликта потеряла работу.
В коттедже знаменитого хоккеиста Павла Буре в поселке Горки-1 произошел конфликт между домработницей из Армении и филлипинской няней. В этот момент дома находилась лишь жена Павла – Алина.
Она услышала крики в одной из комнат, а позже звуки падающих предметов. Жена хоккеиста увидела, как домработница схватила за волосы коллегу с Филиппин. В дело вмешались вызванный наряд полицейских, информирует Baza.
По словам домработницы, филиппинка задела ее чувства грубым высказыванием. После короткого расследования армянская домработница была уволена.
- Павел Буре – чемпион мира в составе сборной СССР (1990).
- Русская ракета выступал за ЦСКА, «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
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