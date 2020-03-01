В коттедже знаменитого хоккеиста Павла Буре в поселке Горки-1 произошел конфликт между домработницей из Армении и филлипинской няней. В этот момент дома находилась лишь жена Павла – Алина.

Она услышала крики в одной из комнат, а позже звуки падающих предметов. Жена хоккеиста увидела, как домработница схватила за волосы коллегу с Филиппин. В дело вмешались вызванный наряд полицейских, информирует Baza.

По словам домработницы, филиппинка задела ее чувства грубым высказыванием. После короткого расследования армянская домработница была уволена.

Павел Буре – чемпион мира в составе сборной СССР (1990).

Русская ракета выступал за ЦСКА, «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Павел Буре – главный кандидат на пост главы Международной хоккейной лиги легенд

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме