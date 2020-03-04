Международная федерация хоккея (IIHF) обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира-2020 в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля. В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, запрет введен до 15 марта. Проведение ЧМ по хоккею запланировано в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. В Сочи есть две ледовые арены, которые были построены к Олимпийским играм 2014 года, – «Большой» и «Шайба».

«Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Белоруссией. Сейчас мы изучаем различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта», – заявил Фазель.

Ранее IIHF объявила об отмене юниорских чемпионатов мира (игроки не старше 18 лет) в группах А (соревнования запланированы на 22-28 марта в Таллине) и В (23-29 марта в Софии) второго дивизиона, а также в группах А (16-22 марта с Стамбуле) и В (с 29 марта по 4 апреля в люксембургском Коккельшойере) третьего дивизиона.

У женщин отменены мировые первенства среди группы В первого дивизиона (с 28 марта по 3 апреля в польском Катовице) и группы А второго дивизиона (с 29 марта по 3 апреля в испанской Хаке).

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