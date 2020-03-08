48-летний чешский хоккеист Яромир Ягр может завершить карьеру после вылета «Кладно» из высшего дивизиона чемпионата Чехии – клуб лишился шансов на выживание в матче против «Литвинова».

«Не ожидал, что в 48 лет сыграю в ключевом матче. Моя ответственность перед клубом, болельщиками и спонсорами огромна, я должен выполнять свою работу. Пока не знаю, что будет дальше. Подниматься снизу сложно, в прошлый раз на это ушло пять лет. Это действительно нелегко, как и удержаться в высшей лиге.

Пока не знаю, продолжу ли карьеру игрока. Я по-прежнему люблю хоккей, но с каждым годом становится сложнее. В решающих матчах я привык выглядеть гораздо лучше, чем в этот раз. Я всегда помогал своим командам побеждать, а сейчас ситуация другая», – цитирует Ягра Hokej.cz.

«Кладно» уступил «Литвинову» со счетом 2:6 и лишился шансов остаться в высшем дивизионе.

В текущем сезоне Ягр набрал 29 (15+14) очков в 38 матчах.

Ягр стал вторым после Хоу хоккеистом, который сыграл в пяти десятилетиях

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме