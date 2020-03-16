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Подруга хоккеиста «Виннипега» вызывает пожар и бурю. А если она с подружками, то это вообще фаталити
Вы только посмотрите на эту красоту!
В канадском хоккейном клубе «Виннипег» выступает 26-летний американский вратарь Коннор Хеллебайк. Сейчас парень, как и все остальные члены команды, на карантине – и он точно счастлив такому повороту событий.
Дома его ждет очаровательная девушка Андреа Фанкильо. С такой красоткой времяпрепровождение дома принимает куда более сочные и приятные оттенки.
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