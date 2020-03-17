Российский актер Андрей Бурковский рассказал, как играл в хоккей в матче Ночной хоккейной лиги с участием президента России Владимира Путина.

– Я часто играл в выставочных матчах. И на Красной площади с нашими великими хоккеистами. Все проходит с юмором, где-то расслабленно. Иногда приходится на кого-то играть.

– Это как?

– Когда мы играем на кого-то. Или на счет.

– Не понимаю – на кого-то?

– Чтобы кто-то забил. Это нормально – человеку надо сделать приятное. Приглашают на выставочный матч против команды завода в условный Бийск. За завод играет его директор, который пригласил, но не забил. В конце его можно специально завалить, чтобы он забил буллит. Это как подарок на день рождения – ты радуешь человека.

– В Сочи ты играл выставочный матч против Путина.

– Да.

– Выходил против его звена?

– Не выходил.

Александр Лукашенко, Владимир ПутинGetty Images

– Матчи с Путиным чем-то отличаются от остальных?

– Перед ними ФСОшники обычно предупреждают, что врезаться в Путина нельзя. Какие-то простые вещи вроде «Ребят, с ума не сходим». Ты пойми, он – охраняемое лицо, ты что, будешь в корпус что ли играть? Да ну нет, это бред какой-то. Помнишь я тебе рассказывал, почему не люблю играть в футбол? Именно из-за этого, потому что есть люди, которые на поле сходят с ума. А хоккей – другой. Не «давай мы сейчас будем друг друга убивать», а наоборот: «Давайте будем красиво играть».

– Ты понимал, что твоя команда не должна выиграть?

– Я вообще об этом не думал. Но когда ехал на матч, понимал, что это за матч. Это очевидно. Я всегда говорю: «Люди, вы же понимаете, куда вы идете». Как история с Харви Вайнштейном. «Я пошла к нему в номер, он встретил меня в халате». То есть ты пошла к продюсеру, про которого ходят слухи, ночью в его номер обсуждать обстоятельства своей роли в кино? Ты дура или кто?

– Если ты все понимал заранее, то зачем соглашался?

– А что плохого в этом?

– Это не хоккей.

– Окей, ну а чего плохого в этом? Надо поиграть – играем. И даже наоборот нам говорили: «Давайте без этого всего. Давайте нормально поиграем в хоккей».

– А почему нельзя было сделать, как просили? Президент – обычный человек. Ну обыграли бы его.

– Да, но ты пойми, в его команде настолько крутые ребята, что они все равно обеспечили бы результат. В любом случае.

– Как тебе сам Путин на льду?

– Оценить его как хоккеиста?

– Да.

– Он не сильно хорошо катается, потому что встал на коньки не так давно и не в молодом возрасте. Но на самом деле круто бросает. Видно, что у него сильные руки. Сказываются занятия единоборствами.

– Смотри, по статистике, за девять лет команда Путина не проиграла ни одного матча, а президент часто обновляет бомбардирские рекорды, забивая то по шесть, то по восемь шайб. Разве это не выглядит, как второсортное шоу?

– Не знаю, насколько второсортное, но это шоу, которое должно популяризировать спорт. Или нет? И давай поймем одну вещь. Я играл в спектакле «Ревизор» по пьесе Гоголя. 1835 год – почти 200 лет. Ничего не изменилось в людях. Может быть, дело не во власти? Российская империя, СССР, Россия – может, дело в нашем мышлении? И в нашем менталитете? – цитирует Бурковского Sports.ru.

В прошлом десятилетии Бурковский засветился в популярном скетч-шоу «Даешь молодежь!», которое выходило на телеканале СТС. Также в послужном списке актера есть роль в популярном сериале «Звоните ДиКаприо!», где, помимо него, снялся Александр Петров.

Нынешний президентский срок Путина истечет в 2024 году. После этого он сможет пойти еще на два срока.

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