В подмосковном городе Видное жестко избили детского хоккейного тренера и хоккеиста команды «Металлург Видное» Евгения Ермишина.

По информации телеканала «360», инцидент произошел в ресторане, где хоккеисты праздновали окончание международного турнира. Мужчине сломали основание черепа, нанесли сильные гематомы и ушибы.

«Евгений участвовал в турнире. То, что ему поступали звонки с угрозами, говорит, что ему стало известно то, что не должно быть известно», – заявил адвокат Ермишина.

Ермишин был госпитализирован в Москву, где перенес две трепанации черепа и находится в коме.

Следователи изъяли записи видеокамер с места происшествия.

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