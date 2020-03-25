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В Подмосковье жестоко избили хоккейного тренера, он впал в кому

В Подмосковье жестоко избили хоккейного тренера, он впал в кому
Eurosport

6 ч. назад

Полиция уже расследует произошедшее.

В подмосковном городе Видное жестко избили детского хоккейного тренера и хоккеиста команды «Металлург Видное» Евгения Ермишина.

По информации телеканала «360», инцидент произошел в ресторане, где хоккеисты праздновали окончание международного турнира. Мужчине сломали основание черепа, нанесли сильные гематомы и ушибы.

«Евгений участвовал в турнире. То, что ему поступали звонки с угрозами, говорит, что ему стало известно то, что не должно быть известно», – заявил адвокат Ермишина.

  • Ермишин был госпитализирован в Москву, где перенес две трепанации черепа и находится в коме.
  • Следователи изъяли записи видеокамер с места происшествия.

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