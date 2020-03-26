Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов занимается благотворительностью в Канаде во время пандемии COVID-19.

19-летний спортсмен выступает за «Кейп-Бретон» в юниорской лиге Квебека (QMJHL) – на время паузы в соревновании он занимается доставкой продуктов питания нуждающимся.

«Я просто забираю их и развожу по домам, оставляю на пороге. Коронавирус – это страшно, и я думаю, что люди должны относиться к этому серьезно. Многие люди заражаются в Европе, и вы не хотите быть в такой ситуации. Думаю, что люди должны оставаться дома», – цитирует спортсмена CTV News.

Соколов в составе сборной России завоевал серебро МЧМ-2020 в Чехии.

В нынешнем сезоне у Егора 92 (46+46) очка в 52 матчах.

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