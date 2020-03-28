Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал игру в хоккей лучшим лекарством против вирусов.

«Здесь нет вирусов никаких! Я тоже не вижу, что они летают. Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Спорт, особенно лед, – лучшее антивирусное лекарство, самое настоящее!» – цитирует белорусского лидера Sputnik.by.

Также Лукашенко заверил граждан Белоруссии, что им не грозит голодная смерть: «Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем». Слова лидера приводит сайт «Белновости».

Чемпионат Белоруссии по футболу – единственное первенство в Европе, которое не прервано из-за пандемии коронавируса.

Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года.

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