Экс-хоккеист МХЛ Николай Старченко поругался с мэром Новокузнецка из-за несоблюдения правил карантина.

Глава города Сергей Кузнецов вышел в рейд, чтобы найти нарушителей самоизоляции, и встретил на спортплощадке Старченко.

«Из-за чего [я должен уходить]? Потому что вы сказали? А мне кажется, вы не угадали, ***. Мне зачем это надо? Я хожу, занимаюсь. Зачем мне успокаиваться? Слушать ваши бредни эти, ходить, ***** [блин] – прибежали, снимаете.

Мэр еще долго уговаривал бывшего хоккеиста вернуться домой, но тот не слушал.

«Все, все, я понял, перейду в другое место заниматься, *****, через час не будет. Для чего эта фикция? Для кого эта клоунада? Да все люди нормальные думают, что это клоунада. Это только вы да телевизионщики, *****, пиар какой-то. Народ ********** [кажется, это слово «обманываете», но мы не уверены], а вам ***** [плевать] всем, что происходит», – заявил Старченко.

«При патрулировании один из молодых людей сказал мне, что мы все это придумали и занимаемся ерундой! А ненормативная лексика перекрыла его эмоции. Выставляю это специально для всех! Может, он ваш друг, родственник, которому нужна помощь. Ведь порой только близкие люди могут донести важность таких острых вопросов», – прокомментировал в инстаграме видео Кузнецов.

25-летний Николай Старченко в сезонах-2012/13 и 2014/15 выступал за бердский «Кристалл» и провел в МХЛ 35 матчей.

В 2012 году Старченко врезался на авто в остановку, из-за чего погиб 59-летний мужчина. Суд приговорил спортсмена к 1,5 годам колонии-поселения.

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