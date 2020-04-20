Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков выразил мнение, почему российские хоккеисты мечтают играть в НХЛ, а не в КХЛ.

«Есть два разных оттока и две разных причины. Они объединены тем, что есть мечта, и, к сожалению это не играть в КХЛ и выиграть Кубок Гагарина, а играть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Но так сложилось, давно сделан акцент на раскрутку НХЛ, где, что греха таить, выступают лучшие игроки мира.

Первый отток составляют сложившиеся игроки, такие как Кирилл Капризов, которые уже сделали себе имя и которые готовы делать себе имя среди игроков мирового уровня. Так уезжали, например, Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Саша Овечкин, Евгений Малкин и многие другие.

И второй отток – это молодежь, которая еще не сделала себе имя, но мечтает играть в НХЛ, не доверяет нашей системе, не хочет развиваться в наших реалиях, старается уехать. Этому способствуют агенты, скауты, которые их переманивают. Это не созревшие, но желающие развиваться в заокеанской конкуренции игроки», – приводит слова 59-летнего Быкова «Р-Спорт».

Быков возглавлял сборную России с 2006 года по 2011, также возглавлял ЦСКА, СКА и «Слават Юлаев».

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