Россия сыграет с Чехией и Швейцарией на групповом этапе Олимпиады

Сборная России, ЧМ-2019
Фото: Getty Images
Четвертая команда определится после квалификационного турнира.
Международная федерация хоккея (IIHF) распределила по группам сборные, которые сыграют на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Россия попала в группу B с командами Чехии и Швейцарии. Четвертая сборная определится по итогам квалификации. В группе A выступят Канада, США, Германия и Китай, в группе С – Финляндия, Швеция и две команды из квалификации. Итоги распределения по группам опубликованы на сайте IIHF.
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- Состав групп определен согласно мировому рейтингу, в котором Россия занимает второе место вслед за Канадой.
- Российские хоккеисты – действующие олимпийские чемпионы. В 2018 году они выступали под флагом МОК как олимпийские атлеты из России.
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