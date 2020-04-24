Россия сыграет с Чехией и Швейцарией на групповом этапе Олимпиады

Четвертая команда определится после квалификационного турнира.

Международная федерация хоккея (IIHF) распределила по группам сборные, которые сыграют на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Россия попала в группу B с командами Чехии и Швейцарии. Четвертая сборная определится по итогам квалификации. В группе A выступят Канада, США, Германия и Китай, в группе С – Финляндия, Швеция и две команды из квалификации. Итоги распределения по группам опубликованы на сайте IIHF.

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Состав групп определен согласно мировому рейтингу, в котором Россия занимает второе место вслед за Канадой.

Российские хоккеисты – действующие олимпийские чемпионы. В 2018 году они выступали под флагом МОК как олимпийские атлеты из России.

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