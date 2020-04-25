Хоккей

Салей, Копать, Мезин и Цыплаков вошли в сборную Белоруссии всех времен по версии IIHF

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Руслан Салей, Олег Хмыль, Андрей Мезин и Владимир Копать после победы в четвертьфинале ОИ-2002 Швеция – БелоруссияРуслан Салей, Олег Хмыль, Андрей Мезин и Владимир Копать после победы в четвертьфинале ОИ-2002 Швеция – Белоруссия

Руслан Салей, Олег Хмыль, Андрей Мезин и Владимир Копать после победы в четвертьфинале ОИ-2002 Швеция – Белоруссия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 9 минут

В активе этих ребят победы над Швецией в четвертьфинале Олимпиады и Россией на питерском ЧМ.

Международная федерация хоккей (IIHF) составила символическую сборную Белоруссии всех времен.

В состав вошли пятеро участников команды-полуфиналиста Олимпиады-2002. Место воротах занял Андрей Мезин, который отбил 44 броска в знаменитом четвертьфинале против Швеции. Пару защитников составили Владимир Копать, забросивший легендарную победную шайбу в той игре, и финалист Кубка Стэнли-2003 Руслан Салей.

Легенда сборной Белоруссии Мезин завершил карьеруЛегенда сборной Белоруссии Мезин завершил карьеру
Хоккей

Легенда сборной Белоруссии Мезин завершил карьеру

23/02/2015 В 12:38

Тройку нападения составили участник 12 чемпионатов мира Алексей Калюжный, экс-партнер Уэйна Гретцки по «Лос-Анджелесу» Владимир Цыплаков, который забросил победную шайбу в ворота России на ЧМ-2000, и Михаил Грабовский – самый результативный белорус в истории НХЛ (125 голов и 296 очков). Он единственный, кто не участвовал на ОИ-2002.

  • Двоих хоккеистов этой сборной уже нет в живых. Руслан Салей, сыгравший 917 матчей в НХЛ, погиб в авиакатастрофе в составе ярославского «Локомотива» 7 сентября 2011 года.
  • Владимир Цыплаков ушел из жизни 14 декабря 2019 года. 18 апреля ему исполнился бы 51 год.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Грабовский будет играть за ЦСКАГрабовский будет играть за ЦСКА
КХЛ

Грабовский будет играть за ЦСКА

25/09/2012 В 16:49
Мезин самовольно покинул расположение сборной БелоруссииМезин самовольно покинул расположение сборной Белоруссии
ЧМ-2012

Мезин самовольно покинул расположение сборной Белоруссии

11/05/2012 В 18:07
По теме
ХоккейАлексей КалюжныйРуслан СалейВладимир КопатьБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалРоссия сыграет с Чехией и Швейцарией на групповом этапе Олимпиады
Следующий материалЧемпионка Bellator угрожает школьному тренеру-педофилу, надругавшемуся над ней в 12 лет