Руслан Салей, Олег Хмыль, Андрей Мезин и Владимир Копать после победы в четвертьфинале ОИ-2002 Швеция – Белоруссия

В активе этих ребят победы над Швецией в четвертьфинале Олимпиады и Россией на питерском ЧМ.

Международная федерация хоккей (IIHF) составила символическую сборную Белоруссии всех времен.

В состав вошли пятеро участников команды-полуфиналиста Олимпиады-2002. Место воротах занял Андрей Мезин, который отбил 44 броска в знаменитом четвертьфинале против Швеции. Пару защитников составили Владимир Копать, забросивший легендарную победную шайбу в той игре, и финалист Кубка Стэнли-2003 Руслан Салей.

Хоккей Легенда сборной Белоруссии Мезин завершил карьеру 23/02/2015 В 12:38

Тройку нападения составили участник 12 чемпионатов мира Алексей Калюжный, экс-партнер Уэйна Гретцки по «Лос-Анджелесу» Владимир Цыплаков, который забросил победную шайбу в ворота России на ЧМ-2000, и Михаил Грабовский – самый результативный белорус в истории НХЛ (125 голов и 296 очков). Он единственный, кто не участвовал на ОИ-2002.

Двоих хоккеистов этой сборной уже нет в живых. Руслан Салей, сыгравший 917 матчей в НХЛ, погиб в авиакатастрофе в составе ярославского «Локомотива» 7 сентября 2011 года.

Владимир Цыплаков ушел из жизни 14 декабря 2019 года. 18 апреля ему исполнился бы 51 год.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

КХЛ Грабовский будет играть за ЦСКА 25/09/2012 В 16:49