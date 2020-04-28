С величайшего хоккейного ивента прошло почти 48 лет.

В сентябре 1972 года случилось одно из крупнейший и величайших событий в истории мирового хоккея – сборные СССР и Канады провели восьмиматчевый турнир, получивший название «Суперсерия». Формат прижился, и позже различные советские и российские команды много раз проводили такие турниры с канадскими и американскими хоккеистами, но тот ивент вошел в историю как первый и самый запоминающийся.

С турнира прошло почти полвека, и многих участников той советской сборной уже нет в живых – время вспомнить, как сложились их судьбы.

Хоккей Дядя партнера Овечкина, пилот, автор бестселлера. Угадай судьбу студентов, победивших СССР в 1980-м 22/02/2020 В 10:00

Виктор Зингер

Вратарь провел 13 лет в «Спартаке» – после Суперсерии поиграл еще пять сезонов и остался в клубе. Поработал тренером команды мастеров, тренером в школе, тренером по занятиям с вратарями и тренером СДЮШОР. Регулярно играл в матчах легенд и в 2001 году вошел в Международный зал европейской спортивной славы. Скончался в 2013 году.

Александр Сидельников

Кипер всю карьеру выступал за «Крылья Советов». Сидельников начинал полевым игроком и только в 15 лет надел вратарские перчатки. Серия с Канадой стала началом его международной карьеры – после он четырежды брал со сборной медали чемпионатов мира, выиграл Олимпиаду-1976. Умер в 2003 года от острой сердечной недостаточности.

Виктор Кузькин

После призыва в армию Кузькин попал в спортивную роту ЦСКА и впоследствии играл за одноименный клуб. В Суперсерии защитник поучаствовал за 4 года до завершения карьеры, после чего остался в родной команде помощником главного тренера по его же просьбе. Последние годы жизни Кузькин активно занимался дайвингом и погиб во время очередного погружения в 2008-м – не выдержало сердце.

Евгений Паладьев

Трехкратный чемпион мира профессионально поиграл в хоккей недолго и закончил карьеру уже в 28 лет, но поучаствовал в пяти матчах Суперсерии. Бывший защитник рано перенес инфаркт и много лет боролся с подагрическим полиартритом. «Болезнь – врагу не пожелаешь. Вечером ложишься спать в нормальном состоянии, а утром можешь проснуться весь искривленный», – описывал недуг Паладьев. Евгений скончался в 2010 году.

Александр Рагулин

Защитник весом в 105 килограмм впечатлил канадцев и получил от них прозвище Большой Раг. Суперсерия случилась за год до окончания его сверхуспешной карьеры – Рагулин трижды становился олимпийским чемпионом и 10 раз – чемпионом мира. Совмещал спорт с учебой и окончил педагогический институт, а после игровой карьеры трудился тренером в различных СКА и ЦСКА. В последние годы жизни Александр много работал с ветеранами советского хоккея. Скончался в 2004 году.

Юрий Шаталов

Воспитанник омского хоккея попал в сборную СССР в 28 лет и не успел завоевать с национальной командой ворох медалей – всего по одной победе на чемпионатах мира и Европы. Регулярно играл за ветеранский клуб «Легенды хоккея СССР», скончался в 2018 году.

Геннадий Цыганков

Защитник попал в хоккей по стандартному маршруту: отслужил в армии и оказался в хабаровском СКА. После семи успешных лет в клубе родного города Цыганков переехал в Москву и спустя два года в составе ЦСКА начал выступления за сборную СССР. Это случилось в 1971 году, так что Суперсерия стала лишь началом – дальше были два золота Олимпиады и множество медалей чемпионатов мира. После окончания карьеры остался в хоккее, тренировал детей и даже пару лет возглавлял ленинградский СКА. Геннадий болел раком и умер в 2006 году.

Валерий Васильев

Валерий рос в городе Горький на территории стадиона местного «Динамо». С наступлением совершеннолетия перешел в московский клуб и провел там 17 лет. Жесткий защитник выступал за сборную с 1970 года и даже был капитаном национальной команды. Спустя пять лет после завершения карьеры он возобновил ее в венгерском «Уйпеште» и провел за клуб полтора десятка матчей. Васильев признавался, что перенес инфаркт во время чемпионата мира-1978 года, еще дважды – уже после ухода из спорта. Он по году тренировал московский «Спартак» и подольский «Витязь». Скончался в 2012 году после тяжелой болезни.

Владимир Петров

Лучшие годы центральный нападающий провел в ЦСКА, где выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Нападение раскатывало всех и в сборной СССР – Петров дважды брал Олимпиаду и девять раз становился чемпионом мира. Он умер в 2017 году.

Вячеслав Солодухин

Хоккеист родился в Ленинграде и начал карьеру в клубе «Ленмясокомбинат», откуда в 1964 году попал в юношеский СКА – во взрослой команде армейцев нападающий и провел всю карьеру. После участия в ЧМ-1972 Бобров взял Солодухина в Канаду на матчи Суперсерии, на котором его международные выступления и завершились. Спортсмен погиб всего в 29 лет – задохнулся выхлопными газами в собственном гараже после ночи с любовницей. О жуткой истории можно почитать вот тут.

Александр Бодунов

Летом 1971 года «Крылья Советов» пополнили несколько талантливых игроков, не прошедших в основу ЦСКА, в их числе – Бодунов. В Суперсерии Александр вышел на лед в третьем матче в составе тройки с Анисиным и Лебедевым – они организовали камбэк с 2:4 и еще пару лет неразрывно играли за сборную. То же нападение успешно выступало за московские «Крылья» – в сезоне 1973/74 они взяли золото чемпионата СССР, последнее для клуба. После завершения карьеры Бодунов несколько раз пробовал себя тренером в подмосковном «Витязе» без особых успехов. Скончался в 2017 году.

Евгений Мишаков

Нападающий с 1963 по 1974 годы выступал за московский ЦСКА, после окончания карьеры много тренировал, работал по контракту в США с молодежными командами. Два года служил помощником начальника одного из московских военкоматов. Последние годы жизни Евгений тяжело болел и передвигался на костылях. Скончался в 2007 году.

Владимир Викулов

Викулов родился в Москве и в 15 лет попал в систему ЦСКА. Хоккеист 12 лет выступал за сборную СССР, дважды становился олимпийским чемпионом и семь раз – чемпионом мира. Владимир много лет выступал в нападении с Харламовым. После окончания карьеры ушел из публичного поля, в последние годы жизни страдал из-за серьезных заболеваний ног. Умер в 2013 году.

Евгений Зимин

Нападающий с 16 лет играл в основе «Локомотива», откуда Всеволод Бобров схантил его в «Спартак». Зимин выступал за красно-белых с 1965 по 1974 годы, пока его не призвали в армию. После двух лет в СКА МВО он провел сезон в «Крыльях» и завершил карьеру. Евгений много тренировал, с юношеской сборной СССР становился чемпионом Европы, работал на разных должностях в родном «Спартаке». До 2010 года появлялся экспертом и комментатором на ТВ. Скончался в 2018 году.

Валерий Харламов

Легендарный советский хоккеист получил всемирное признание именно в Суперсерии 1972 года. Он зажигал в Канаде и должен был решать московскую часть товарищеского турнира, но во второй встрече получил травму. Третий матч прошел без Харламова, а на четвертый он вышел через боль, отличившись лишь одной голевой передачей. Валерий дважды брал золото Олимпиады, восемь раз – чемпионатов мира. Харламов вошел в историю как один из лучших советских хоккеистов и трагически скончался в автокатастрофе в 1981 году.

Всеволод Бобров

Бобров был в составе первой сборной СССР по хоккею 1952 года, а после с 1972-го тренировал национальную команду. Под его руководством советские хоккеисты провели первую Суперсерию и выиграли два чемпионата мира, но в 1974 году он покинул команду, карьера пошла на спад. Скончался в 56 лет от тромбоэмболии легочной артерии.

Борис Кулагин

В 1972 году ассистировал Боброву, а после занял его место – под руководством Кулагина сборная победила на чемпионате мира-1975, а через год взяла золото Олимпиады. Два следующих ЧМ сложились неудачно, и Борис покинул пост. Потренировал датский «Рёдовре», затем вернулся в СССР и поработал со «Спартаком», где завоевал четыре серебра чемпионата. Скончался в 1988 году.

45 лет назад на матче СССР и Канады погиб 21 человек. Давка началась из-за бесплатной жвачки

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Хоккей Отсидел за убийство, пропал без вести, но нашелся. Что стало с хоккеистами последней сборной СССР 14/08/2019 В 12:00