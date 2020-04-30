Как Стивен Сигал спасал планету боевыми искусствами

Сергей Кулагин продолжает рубрику «Последний киногерой». Во втором рассказе – Стивен Сигал и его айкидо.

11 мая 2002-го. Приятный весенний вечер на западной окраине Москвы. 10-летний мальчишка, к тому моменту уже окончательно влюбившийся в хоккей и вообще в спорт, смотрит финал чемпионата мира. Россия – Словакия. Он ждал чудес от Максима Соколова – таких же, как в четвертьфинале с чехами и полуфинале с финнами. Но вместо этого… Вместо этого Любомир Вишнёвски открыл счет на первой минуте. Шайба заползла за линию ворот буквально на пару сантиметров. Но заползла, зараза. Потом расстроили Петер Бондра и Мирослав Шатан. Между ними, правда, втиснулся гол Максима Сушинского, но в целом игра не шла, и настроение неумолимо падало.

Обычно я не переключал канал во время перерыва. Да и каналы-то эти телевизор бабушкиной тети ловил не так много. Зато был видак. Мой взгляд остановился на кассете с подписью «В осаде». Вместо очередного просмотра соревнования деревень Вилларибо и Виллабаджо я засунул кассету в магнитофон. Там повар, похожий на индейца, мощно дал в глаз парню в военной форме. Тот пришел поиздеваться над ним и плюнул в кастрюлю. Я ненадолго забыл об игре, а когда переключил обратно, счет был уже 2:3. «Может быть, если посмотрю кино еще минут пять, они сравняют?» – наивно подумал я. Но сравнивать сборная России не торопилась. В течение третьего периода несколько раз переключался между видаком и обратно в надежде, что это как-то поможет. И вот, на очередном переключении, Сушинский сравнял. Индеец сотворил чудо.

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Стивен Сигал Фото: Getty Images

Но за 1:40 до сирены Бондра вслед за «Су-33» оформил дубль. Плохие парни победили. Это сейчас я восхищаюсь тем поколением словаков – вместе с Бондрой и Шатаном выступали Михал Гандзуш, Зигмунд Палффи, Ян Лашак и многие другие. Но тогда они для меня были злодеями. В разочаровании переключил обратно на боевик. Повар-индеец оказался бывшим «морским котиком», и ему предстояло спасти мир от захвативших корабль с боеголовками террористов. Примерно через час наступила кульминация: «Идите вперед, присядьте, вы сможете наблюдать конец света. Расслабьтесь», – сказал некто в типичной для злодеев черной кожаной куртке (позже я понял, что его играл Томми Ли Джонс), наставив пушку на главного героя. Ну вот, сейчас и тут зло победит.

Хороший парень на удивление спокоен. «Мы оба играем в одной и той же пьесе. У нас один режиссер. Он зачастую очень суров и странно ведет себя. Мы ведь одинаковы», – после этих слов он ногой выбил ствол у Джонса и начал мастерски размахивать перед ним ножом. По-прежнему спокойно, одно движение руки на три-четыре у ошарашенного противника. Выдавил негодяю глаз и тут же воткнул нож прямо в черепушку со словами «Надо верить в Бога». Потом он уничтожил ракеты, летевшие на город со смешным названием Гонолулу. Но это уже неважно. Поражение от словаков забыто, добро против зла – 1:1. Так я познакомился со Стивеном Сигалом.

Я тогда даже представить не мог, что он никакой не индеец и что его предки жили на территории России – в одном из буддистских регионов. Отсюда и раскосые глаза. И что Сигал незадолго до этого взял паузу с боевиками: он увлекся корнями, буддизмом, и его признали реинкарнацией великого тибетского учителя Чордена Дордже. За это актер должен был отказаться от фильмов, где присутствует насилие. Но потом вернулся. Тогда я всего этого не знал.

Зато знал, как круто дерется этот мужик. Как круто он раскидывает всех в принесшем ему славу «Над законом» или, как звался этот фильм в пиратском прокате, «Нико». Как, казалось, уже погиб от пули, но выжил и вернулся после долгих тренировок в «Смерти вопреки». Как спас деревню от вируса в «Патриоте». А в каком восторге я был, выяснив, что мы с ним родились в один день! Правда, с разницей в четыре десятка лет.

И, конечно же, я хотел драться, как Сигал. Оказалось, у него черный пояс по айкидо, но секций именно по этому виду боевых искусств рядом не было. Зато в моей школе шел набор в группу тхэквондо. Мне было все равно, что это два чуть ли не противоположных единоборства. Айкидо Сигала – это активная работа руками, как с оружием, так и без. Я же научился неплохо размахивать ногами, но с уличными драками дело шло слабовато. А у Стивена было главное правило: его техника должна работать на улице. Я поделился мыслями с тренером, и он немного скорректировал мое обучение. Не то чтобы я стал раскидывать всех хулиганов из параллельного класса, но проблем с ними стало заметно меньше.

Я рос, пристрастия в кинематографе менялись. Сигал клепал один за другим боевики, которые меня уже не цепляли, нахватал «Золотых малин», потом вместе с Роем Джонсом-младшим и Жераром Депардье отправился за российским гражданством. Не обошлось без харассмент-скандала. На все это я реагировал без ярко выраженного позитива или негатива. Было уже все равно. Для меня Стивен Сигал навсегда остался парнем, который спас мой вечер тогда, в 2002-м. То, что не удалось двум десяткам бородатых мужиков с клюшками. Редкий случай, когда айкидо оказалось круче хоккея.

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