За стиль игры Борису Александрову дали прозвище Мохаммед Али.

По раскаленному июльскому асфальту трассы Уфа – Челябинск мчался потрепанный серый BMW. Водитель курил и резко входил в повороты, словно на дороге он один. Так же эгоистично и своенравно Борис Александров, один из главных заводил московского ЦСКА тарасовской сборки, действовал и на льду. Перед поездкой на игру сына 31 июля 2002 года он пообещал жене, что не будет гнать, но противные мысли устроили в голове бешеный танец.

За неделю до этого руководители «Торпедо» из Усть-Каменогорска уволили Бориса с поста главного тренера, обвинив в финансовых махинациях. 46-летний Александров сильно нервничал, гнул стрелку спидометра, а невыносимый солнцепек и испарения притупляли концентрацию. Чемпион Олимпиады-1976 пошел на обгон, на поплывшем от жары битуме автомобиль крутануло на 180 градусов и вынесло на встречную полосу лоб в лоб «Волге» – от мощнейшего удара погибли оба водителя.

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Борис Александров и Александр Мальцев в составе ЦСКА в матче против «Монреаля» Фото: Getty Images

Отец Бориса, суровый фронтовик из Усть-Каменогорска, потерявший ногу на войне, воспитывал сына своеобразно – мог простить двойку в школе, но не выносил слез и проявлений страха. Александров-старший считал, что настоящий мужчина не имеет права бояться, поэтому в дворовых драках щуплый и низкорослый Борис всегда бил первым. Соперники от такого напора терялись и в дальнейшем обходили задиру стороной.

Настоящая уверенность пришла к смельчаку после освоения нескольких приемов в секции бокса – Борис терроризировал шпану в округе и самоутверждался. Жизнь парня изменил случай на хоккейной площадке, залитой на центральной площади города перед Новым годом. Парнишка из группы подготовки «Торпедо» несколько раз впечатал Александрова в бортик силовым приемом и разбил ему нос – после этого амбициозный подросток сменил боксерские перчатки на коньки и клюшку.

Лед не только закалил характер Бориса, но и раскрыл в нем редкий талант – парень развил бешеную скорость, маневренность, обводку и приручил шайбу. В основе «Торпедо» он дебютировал в 16 лет, а еще через два года самородка завербовал московский ЦСКА. Армейские богатыри Анатолия Тарасова потешались над новичком ростом 175 см, но лишь до момента, когда он на тренировке раскидал финтами защитников и вонзил шайбу под перекладину ворот Третьяка.

Сборная СССР – победитель Олимпиады-1976. Борис Александров – крайний слева нижнем ряду Фото: Imago

Тарасову импонировала агрессивная манера игры парня, который настолько отдавался борьбе, что не разбирал ни лиц, ни званий. Для Александрова было обычным делом грязно сыграть на тренировке: он отоваривал на льду даже членов легендарной тройки Петров – Михайлов – Харламов и по-хамски реагировал на замечания в раздевалке. Дерзость таланта помогла армейцам в битве клубной Суперсерии-1975/76. «Хоть мне было всего 20 лет, я не боялся канадцев, – вспоминал Александров. – Когда смотрел Суперсерию 1972 года, было обидно за наших, которых били, а они не отвечали. И я тогда решил, что отомщу за них».

Миниатюрный советский тафгай сильно помял признанных канадских драчунов Брэда Парка («Бостон») и Питера Маховлича («Монреаль»), после чего в ЦСКА за ним закрепилось прозвище Кассиус Клей (настоящее имя Мохаммеда Али – Eurosport). На счету левого крайнего нападающего ЦСКА три шайбы и три передачи в четырех играх Серии, а также спасительный гол в ворота «Монреаля» – легендарный Матч всех времен завершился со счетом 3:3. The New York Times поместила фото Александрова на передовицу и признала главным открытием турнира.

Шикарная игра открыла Борису двери в сборную СССР на Олимпиаду в Инсбрук, где советские хоккеисты выиграли золотые медали. Александров не имел постоянных партнеров по тройке – его ставили то к Петрову с Харламовым, то к Жлуктову и Капустину, поэтому форвард забросил всего две шайбы. Удивительным образом только Борис, вратарь Белошейкин и форвард Никифоров не удостоились званий ЗМС.

Спасительная шайба Бориса Александрова в ворота «Монреаля» Фото: Getty Images

Отсутствие значка не особо заботило молодую звезду – хоккеист и так наслаждался славой и роскошью. Александров получил без очереди автомобиль и трехкомнатную квартиру в районе Чистых прудов. В жены спортсмен взял девушку под стать: одноклубник Виктор Жлуктов познакомил Бориса с дочерью популярного советского актера Николая Крючкова Эльвирой, которая родила ему дочь Екатерину. В школьные годы Катя снялась в фильмах «Человек на полустанке» (1983) и «Верую в любовь» (1986), а после развала Союза вместе с мамой переехала в Париж.

В первых сезонах в ЦСКА Борис входил в тройку лучших бомбардиров команды, опережая даже Харламова, но постепенно сдал и компенсировал отсутствие результатов и концентрации запредельной грубостью. Бескомпромиссные зарубы кость в кость с канадцами повлияли и на остальных армейцев. Команда превратилась в самую грубую в чемпионате и стала лидером по штрафным минутам. Это обстоятельство отразилось на гегемонии ЦСКА – в 1974-м и 1976-м ее прерывали «Крылья Советов» и «Спартак».

В промежутке между неудачными сезонами армейское руководство произвело перестановку – главный конструктор команды Анатолий Тарасов возглавил футбольный ЦСКА, а хоккейный клуб перешел под управление его помощника Константина Локтева. Стало только хуже – дисциплина в команде сильно упала и назрела необходимость кардинальной перезагрузки. Ее произвели по окончании сезона-1976/77, а драйвером наступления новой эры в клубе послужил безумный поступок Александрова.

В конце первого периода принципиального февральского матча против «Спартака» Борис потерял шайбу в зоне соперников – его обокрал бывший одноклубник по «Торпедо» Валентин Гуреев. Александров психанул и ударил спартаковца кулаком в спину, а затем со всей мочи всадил в бортик. От страшного удара Гуреев потерял сознание – его унесли с площадки на носилках и увезли в больницу со страшным сотрясением мозга. На матче присутствовал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, который хоть и болел за ЦСКА, но распорядился жестко наказать хулигана.

Матч показывали по ТВ, на следующий день после игры в «Советском спорте» вышла статья «Удар в спину», но, несмотря на мощный резонанс, Александров отделался лишь дисквалификацией до конца сезона. Основной удар пришелся по Локтеву – руководство устало от заскоков игроков и заменило главного тренера на Виктора Тихонова из рижского «Динамо». Локтеву сообщили об увольнении прямо на праздничном ужине, посвященном чемпионству ЦСКА, от чего у него прихватило сердце.

В летнее межсезонье 1977-го на Бориса накатила тоска и злоба: в сборную его больше не звали, в клубе после инцидента с Гуреевым с ним мало кто здоровался, перспективы стабильно играть при новом тренере – слабые. А тут еще и жена забрала ребенка и ушла. На том этапе жизни Александров был не готов к семейной жизни – его больше интересовали друзья и развлечения.

После одной из ярких вечеринок в ресторане спортсмен перебрал с алкоголем и отправился на остановку такси. Был выходной день, столпилась куча народу, но Александров и не подумал вставать в очередь. Он нагло оттолкнул 55-летнюю женщину и шмыгнул на переднее сидение подъехавшего автомобиля, а когда леди возмутилась, ударил ее кулаком в лицо. Стоявшие на остановке мужчины не позволили хаму уехать и вытащили из машины – от расправы Бориса спас лишь подоспевший милицейский патруль.

Борис Александров в матче против США на Кубке Канады-1976 Фото: Getty Images

Хоккеисту светило три года тюрьмы, и Бориса наверняка бы посадили, не вступись за него армейское руководство – генералы опасались за репутацию клуба. Люди в погонах убедили пострадавшую забрать заявление из прокуратуры, а Александров с ухмылкой и безразличным взглядом воспринял строгое внушение от одноклубников на комсомольском собрании. «На льду Борис шикарно импровизировал и бросал без промаха. Я опасался его ударов – на тренировках Борис забрасывал мне больше шайб, чем Харламов. Систематичные нарушения дисциплины помешали развиться его таланту. Он никого не слушал», – сокрушался комсорг Третьяк.

Первым делом на посту тренера ЦСКА Тихонов избавился от нескольких ветеранов – Гусева, Кузнецова и Палилова, и дал шанс Александрову. Нападающий пахал на сборах и здорово провел первую часть сезона, забросив 24 шайбы за четыре месяца. Возрождению карьеры Бориса помешал конфликт с Тихоновым в январе 1978-го перед игрой со СКА в Ленинграде. Ближе к полуночи хоккеист вышел на улицу подышать и возле гостиницы встретил старую знакомую – фигуристку Марину Леонидову. Спустя четверть часа из холла вышел Тихонов и грубо отчитал Александрова: «Завтра игра, а ты с проститутками отдыхаешь!» Такого унижения при женщине спортсмен не стерпел, послал тренера и вскоре отправился в ссылку в липецкий СКА МВО из Первой лиги.

В начале 80-х Борис удачно выступал за «Спартак», но очередной взлет оборвал двойной перелом ноги. Несмотря на несколько предложений из Высшей лиги, в 27 лет Александров вернулся в родное «Торпедо», выступавшее в первом дивизионе. В сезоне-1987/88 Александров вместе с Игорем Кузнецовым завоевал приз «Рыцарю атаки» (вручался игроку, чаще других вколачивавшему три и более шайб в одном матче чемпионата СССР). Заканчивал карьеру хоккеист в Италии, после чего вернулся в Москву, открыл СТО и женился во второй раз.

Борис воспитал двоих сыновей-хоккеистов и с удовольствием откликнулся на приглашение в 1996 году возглавить родное «Торпедо» и сборную Казахстана. Не раскрывший и половину огромного игрового потенциала Александров реализовался в роли тренера – он самый успешный коуч в истории национальной команды, которую вывел в четвертьфинал Олимпиады-1998 в Нагано.

«Успокаиваю себя, а никак не успокою! – сокрушался бывший хоккеист в одном из последних интервью. – Если бы я только понимал тогда, что Тихонов и другие специалисты имеют моральное право требовать: хоккею – или все, или ничего! Поэтому сегодня я говорю молодым ребятам: «Дураки, дураки… Посмотрите на меня!» Эх, сегодняшнюю бы голову да на те, на молодые плечи». В 2019 году Международная федерация хоккея (IIHF) ввела Александрова в Зал славы.

Рядом с могилой Александрова в Москве похоронен его старший сын Алан – он тоже разбился в автокатастрофе спустя полтора года после гибели отца. За несколько дней до того, как влететь в столб, он признался маме, что во сне папа взял его за руку и увел с собой. Уговоры матери не садиться за руль и вести себя аккуратнее не помогли. Отец учил Бориса идти напролом, чтобы побороть страх, но не донес ему и внукам главное – жизнь обязательно накажет, если не избавиться от привычки сначала делать, а потом думать.

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