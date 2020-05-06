Бизнесмен застрелился в собственном доме.

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой в возрасте 52 лет.

Он занимал 86-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, его состояние оценивается в 1,1 млрд долларов. Как сообщает «РБК», 6 мая родственники обнаружили тело Босова с огнестрельным ранением головы. Дмитрий владел компанией «Сибантрацит» – она является генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги», созданной по инициативе Владимира Путина. Турнир проводится среди хоккеистов-любителей, сам глава государства иногда принимает участие в матчах.

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«Сибантрацит» – мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей.

По информации источника, в последнее время у Босова были проблемы на работе и в семье.

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