Громкая была победа.

Ровно 20 лет назад сборная России завершила серию унижений на домашнем чемпионате мира, худшем в своей истории. 7 мая 2000-го суперзвездная команда проиграла Белоруссии со счетом 0:1 и лишилась шансов на плей-офф.

Ну а для белорусской команды тот матч на два года стал самым великим в еще недолгой истории. В 2002-м он опустился на второе место благодаря четвертьфинальной победе над олимпийской сборной Швеции. Большинство полуфиналистов Олимпиады в Солт-Лейке пошумели и в Питере-2000. А вот что стало с героями 20-летней давности.

Хоккей Салей, Копать, Мезин и Цыплаков вошли в сборную Белоруссии всех времен по версии IIHF 25/04/2020 В 17:28

Вратари

Андрей Мезин

20 лет назад Андрей совершил 31 сэйв, а уже в легендарном четвертьфинале ОИ-2002 против Швеции (4:3) отразил 44 броска, вошел в символические сборные ЧМ-2006 и ЧМ-2009. На ЧМ-2012 отметился со знаком минус, покинув расположение команды из-за конфликта с тренерским штабом. В следующем году в составе «Трактора» дошел до финала Кубка Гагарина.

Андрей Мезин, ЧМ-2012 Фото: Imago

После завершения карьеры работал ассистентом в сборной Белоруссии и «Тракторе», ныне – тренер вратарей минского «Динамо».

Леонид Фатиков

После ЧМ-2000 провел сезон в «Ладе», поиграл в Германии и вернулся на родину, где в 2007-м стал чемпионом страны с минским «Динамо», а в 2008-м завершил карьеру. Работал тренером вратарей в «Лиде» и «Шахтере» из Солигорска, частенько дает экспертные интервью относительно результатов сборной Белоруссии.

Сергей Шабанов

На ЧМ-2000 ни разу не вышел на лед, но уже в Солт-Лейке был главным сменщиком Мезина. Завершил карьеру с четырьмя золотыми медалями чемпионата Белоруссии и двумя – чемпионата Польши. Тренирует молодежь.

Защитники

Владимир Копать

Владимир Копать (на льду) после победной шайбы в четвертьфинале ОИ-2002 Швеция – Белоруссия Фото: Getty Images

В Питере-2000 очков не набрал, но спустя два года забросил курьезную, но, одновременно, самую важную и легендарную шайбу в истории Белоруссии. Задержался в Питере, чтобы сыграть три матча за СКА, выступал за «Нефтехимик», «Крылья», затем вернулся на родину, где дважды стал чемпионом страны (плюс было три золота в 1990-е).

Потренировал минское «Динамо», юношескую и молодежную сборные Белоруссии, сейчас работает в тренерском штабе «Барыса».

Юрий Кривохижа

На излете карьеры успел поиграть в Шотландии, Австрии и Хоккейной лиге Западного побережья. Основал в Питтсбурге хоккейную академии, где и работает по сей день.

Александр Макрицкий

Выступал за русские и немецкие клубы, успел сыграть 60 матчей в КХЛ за минское «Динамо» и завершил карьеру в 2011-м. Работал ассистентом в нижегородском «Торпедо» и «Сибири». В сентябре 2019 года возглавил «Юность», которую привел к победе в чемпионате Белоруссии.

Сын Вячеслав Макрицкий выступает за «Химик» из Новополоцка.

Игорь Матушкин

Практически всю карьеру провел в шведских лигах разного уровня. Позже работал генменеджером в минском «Динамо», тренировал. Сейчас входит в тренерские штабы «Барыса» и сборной Казахстана.

Сыновья Максим и Оскар – граждане Швеции. Максим выступает за магнитогорский «Металлург», в 2019-м он выразил готовность сыграть за сборную России.

Олег Романов

После ЧМ-2000 провел сезон в Финляндии, поиграл за «Северсталь» и «Мечел», завершил карьеру в 2007-м, несколько лет работал в тренерском штабе «Гомеля», затем занялся молодежью. В четвертьфинале Солт-Лейка именно он забросил первую шайбу шведам.

Руслан Салей (2 ноября 1974 – 7 сентября 2011)

Руслан Салей в финале Кубка Стэнли-2003 Фото: Getty Images

Возможно, самый известный хоккеист из Белоруссии: 917 матчей в НХЛ, финал Кубка Стэнли-2003 в составе «Анахайма». Капитан олимпийской сборной Белоруссии в Ванкувере-2010.

Летом 2011 года, после 14 сезонов в НХЛ, подписал контракт с «Локомотивом», но не успел сыграть ни одного матча за новый клуб. 7 сентября ярославская команда погибла в результате крушения самолета Як-42.

Сергей Стась

Большую часть карьеры провел в Германии, где стал чемпионом-2002/03 с «Крефельд Пингвин», завершил карьеру в 2015-м. С 2019 года тренирует «Гомель».

Сын – Сергей Стась-младший – выступает за «Саале Булс Галле» из третьей немецкой лиги.

Олег Хмыль

Пятикратный чемпион Белоруссии в качестве хоккеиста, участник двух Олимпиад. После завершения карьеры тренирует. В сезоне-2015/16 уже тренером помог «Юности» стать чемпионом Белоруссии, после чего перешел в «Гомель».

Активно критиковал положение дел в белорусском хоккее – от игроков до федерации – за что был уволен зимой 2019-го. С весны того же года возглавляет «Химик».

Нападающие

Александр Андриевский

Капитан той сборной. Поиграл в Германии, России, а карьеру завершил в минском «Динамо». В качестве главного тренера привел минчан к победе в Кубке Шпенглера. С 2019 года возглавляет в «Сочи», входит в число самых любимых тренеров КХЛ.

Виталий Валуй

Стал шестикратным чемпионом Белоруссии. Несмотря на последующие 14 лет карьеры, еще лишь раз сыграл за сборную (ЧМ-2001).

Работает в тренерском штабе новополоцкого «Химика».

Дмитрий Дудик

Перед ЧМ-2000 много лет играл за «Нюрнберг Айс Тайгерс», но через два года вернулся на родину, где осел надолго. В 2011-м умудрился провести 30 матчей в Китае. Последние два года возглавлял молодежную сборную Белоруссии, с которой дома не смог решить задачу выхода в элитный дивизион.

Александр Гальченюк

Стал двукратным чемпионом… Италии. Причем с разными клубами: в 2001-м с «Азиаго» и 2002-м с «Милано Вайперс». Тренировал в Северной Америке, где воспитал сына Александра Гальченюка-младшего. У Алекса уже 10 сезонов в НХЛ.

Алексей Калюжный

С его ассиста Цыплаков забросил победную шайбу России 20 лет назад. Тот чемпионат мира был четвертым в его карьере, а всего он выступил на 15 первенствах мира (12 – в элите) и еще трех Олимпиадах.

Был рекордсменом по матчам в чемпионатах России, пока в 2018-м его не обошел Данис Зарипов. Двукратный чемпион России, автор самого быстрого гола КХЛ-2008/09.

Сейчас работает помощником главного тренера «Юности».

Виктор Карачун (12 августа 1968 – 11 августа 2004)

Последние годы жизни провел в Германии, в сезоне-2003/04 отыграл 39 матчей за «Хайльброннер Фалькен» и набрал 42 (21+21) очка. Умер от рака в 2004 году, не дожив всего один день до 36-летия.

Сын, 25-летний Александр Карачун, в апреле подписал контракт с «Дюссельдорфом» из DEL.

Андрей Ковалев

Почти всю карьеру отыграл в Германии, где дважды становился лучшим снайпером, а тренерскую деятельность начал в Китае. Сейчас возглавляет «Брест» во втором белорусском дивизионе.

Василий Панков

В Питер приехал в статусе двукратного чемпиона Словакии, после провел два сезона в Германии. Тренирует «Авиатор» из Барановичей.

Дмитрий Панков

Младший брат Василия Панкова, двукратный бронзовый призер чемпионата России. Тоже успел по тренировать, но быстро закончил. Последние годы занят арендным бизнесом.

Андрей Скабелка

Андрей Скабелка во главе «Барыса», февраль 2020 года Фото: Getty Images

Перед завершением карьеры успел в пятый раз взять золото чемпионата Белоруссии (2005). В 2007-м стал тренером, возглавлял «Гомель», нижегородское «Торпедо», Авангард», «Барыс» и сборную Казахстана, довел «Сибирь» до финала Восточной конференции. Дважды лучший тренер Белоруссии.

В начале мая подписал контракт с «Локомотивом».

Дмитрий Старостенко

Выступал за ЦСКА и московское «Динамо», в котором в 2004-м завершил карьеру, позже работал с молодежными командами бело-голубых.

Владимир Цыплаков (18 апреля 1969 – 14 декабря 2019)

Лучший бомбардир Белоруссии на ЧМ-2000, автор единственной шайбы в том самом матче против России. На тот момент выступал за «Баффало Сэйбрс», всего провел в НХЛ 331 матч и набрал 170 (69+101) очков.

Владимир Цыплаков на Олимпиаде-2002 Фото: Getty Images

Пытался заниматься бизнесом, в 2013 году несколько месяцев проработал спортдиректором минского «Динамо», но летом попал в больницу в предынсультном состоянии и оставил пост. Позже входил в тренерские штабы «Трактора» и «Шахтера» из Солигорска, после чего остался без работы. 14 декабря 2019-го Белоруссию потрясла новость о смерти знаменитого хоккеиста. Неподтвержденные источники утверждали, что 50-летний Владимир покончил с собой.

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КХЛ Чемпион мира Марков завершил карьеру 17/04/2020 В 07:46