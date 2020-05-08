Лучший защитник молодежной сборной России подписал контракт с «Монреалем»

Александр Романов на МЧМ-2020
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Александр Романов связал себя контрактом с «канадцами» на три года.
«Монреаль» объявил о подписании контракта с 20-летним русским защитником Александром Романовым.
Соглашение хоккеиста, выбранного в 2018 году под 38-м номером на драфте, рассчитано на три сезона, сообщает официальный сайт «Канадиенс». Дата старта действия контракта неопределена, поскольку действующий сезон не завершен из-за коронавируса.
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- Романов выступил на двух молодежных чемпионатах мира (2019, 2020) и по итогам обоих турниров был признан лучшим защитником.
- Последние два сезона Александр провел в ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина-2019.
- Романов – внук экс-тренера сборной России Зинэтулы Билялетдинова.
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