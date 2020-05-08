Хоккей

IIHF составила сборную России/СССР всех времен. В ней есть Малкин, но нет Овечкина

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Александр Овечкин, Россия, ЧМ-2019

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Джино оказался в компании звезд советской эпохи.

Международная федерация хоккея (IIHF) представила символическую сборную игроков из СССР и России.

В число лучших вошли Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Александр Рагулин, Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин.

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Описывая символическую сборную хоккеистов из СССР и России, IIHF отметила, что попадания в нее достойны еще несколько спортсменов: Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Макаров, Борис Михайлов и Владимир Петров. Однако количество игроков в хоккейной команде лимитировано – шесть человек.

  • IIHF составляет символические сборные в честь 100-летнего юбилея первого чемпионата мира по хоккею.
  • Международная федерация хоккея организует этот турнир с 1920 года.

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