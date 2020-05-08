Александр Овечкин, Россия, ЧМ-2019
Фото: Getty Images
Джино оказался в компании звезд советской эпохи.
Международная федерация хоккея (IIHF) представила символическую сборную игроков из СССР и России.
В число лучших вошли Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Александр Рагулин, Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин.
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Описывая символическую сборную хоккеистов из СССР и России, IIHF отметила, что попадания в нее достойны еще несколько спортсменов: Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Макаров, Борис Михайлов и Владимир Петров. Однако количество игроков в хоккейной команде лимитировано – шесть человек.
- IIHF составляет символические сборные в честь 100-летнего юбилея первого чемпионата мира по хоккею.
- Международная федерация хоккея организует этот турнир с 1920 года.
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