Хоккей

Канадская модель раскрасила унылую карьеру хоккеиста. Это его самая большая победа

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Марилу Белангер

Фото: Eurosport

Артем Буторин
Автор:Артем Буторин
40 минут назад
@ArtemButorin

Марилу Белангер помогает Марк-Антуану Буйону.

Вы что-нибудь слышали про хоккеиста Марк-Антуана Буйона? Вот-вот. 25-летний игрок всю карьеру проводит в низших канадских лигах. Но он все равно счастлив – его избранницей стала модель Марилу Белангер.

Вот лучшие кадры из инстаграма девушки. Оцени, как повезло Буйону.

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