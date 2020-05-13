Марилу Белангер помогает Марк-Антуану Буйону.

Вы что-нибудь слышали про хоккеиста Марк-Антуана Буйона? Вот-вот. 25-летний игрок всю карьеру проводит в низших канадских лигах. Но он все равно счастлив – его избранницей стала модель Марилу Белангер.

Вот лучшие кадры из инстаграма девушки. Оцени, как повезло Буйону.

НХЛ The Athletic: НХЛ не разрешит Капризову дебютировать за «Миннесоту», если сезон возобновят ВЧЕРА В 11:54

Другие спортивные дамы и их фото:

Ринг-герл работает на боях ММА и живет на Гавайях. На ее фото много купальников и солнца

Чешская Барби набрала 300 тысяч подписчиков и покорила итальянского гонщика. Ее купальники = 🔥

Жена бразильского футболиста рекламирует нижнее белье. Он влюбился в ее улыбку

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

НХЛ Одноклубник Овечкина назвал чужую жену толстой. Его выставили на драфт отказов 08/05/2020 В 18:26