Марилу Белангер
Фото: Eurosport
Марилу Белангер помогает Марк-Антуану Буйону.
Вы что-нибудь слышали про хоккеиста Марк-Антуана Буйона? Вот-вот. 25-летний игрок всю карьеру проводит в низших канадских лигах. Но он все равно счастлив – его избранницей стала модель Марилу Белангер.
Вот лучшие кадры из инстаграма девушки. Оцени, как повезло Буйону.
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