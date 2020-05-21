Хоккей

Третьяк: «Брежнев любил целоваться взасос, до сих пор не моюсь»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Владислав Третьяк

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
18 минут назад

Генсек очень любил хоккей и посещал матчи национальной сборной.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вспомнил встречу с генеральным секретарем СССР Леонидом Брежневым, которая состоялась на Евротуре в 1981 году.

«Брежнев вообще любил хоккей, приезжал на все чемпионаты. Мы играли с финнами в 1981 году. А до этого мы ему купили подарки на Кубке Канады, а как отдать не знали. И вот его день рождения, мы играем с финнами, первый период проигрываем 1:2, вдруг прибегает министр спорта: «Так, Третьяк, Макаров, побежим Брежневу и Черненко вручать подарки!» Финны не поняли, почему перерыв 45 минут. Мы сказали, что лед не готов, что-то испортилось. А на самом деле мы бегали к нему в ложу. Мне надо было снимать щитки эти все.

Чемпионат мира

Тест: где теперь хоккеисты сборной России, которые победили Канаду в финале Квебека-2008

18/05/2020 В 13:53

Я к нему подбежал, а Брежнев меня расцеловал – до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос. Говорит: «А что это вы финнам проигрываете?» Я отвечаю: «Леонид Ильич, мы сейчас выиграем. Мы финнам никогда не проигрываем». Дальше говорит: «Что это у вас, на каком языке фамилии написаны? Не разберу». Министр спорта подбегает: «Вы знаете, у нас Евротур, у нас чехи, финны, шведы, все должно быть на английском». Брежнев: «А, ну ладно, играйте». Но за ночь нам всем переделали, написали на русском языке, чтобы Леонид Ильич видел, кто на площадке, какие фамилии», – рассказал 68-летний Третьяк в интервью ютьюб-каналу «Русская планета».

  • Третьяк – трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира в составе сборной СССР.
  • Брежнев занимал пост генсека с 1964 года до своей смерти в 1982 году.

Экстрасенса Чумака винили в провале сборной Украины. Он помогал Третьяку и кодировал игрока «Динамо»

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Хоккей

Александрова боялись канадцы и Третьяк. Заносчивый талант скандалил с Тихоновым и бесил Брежнева

03/05/2020 В 08:00
КХЛ

Бывший комментатор Eurosport Еронко назначен ассистентом генменеджера «Авангарда»

ВЧЕРА В 12:19
По теме
Хоккей
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

КХЛ

Бывший комментатор Eurosport Еронко назначен ассистентом генменеджера «Авангарда»

ВЧЕРА В 12:19
Чемпионат мира

Тест: где теперь хоккеисты сборной России, которые победили Канаду в финале Квебека-2008

18/05/2020 В 13:53
Хоккей

Канадская модель раскрасила унылую карьеру хоккеиста. Это его самая большая победа

13/05/2020 В 13:57
НХЛ

The Athletic: НХЛ не разрешит Капризову дебютировать за «Миннесоту», если сезон возобновят

12/05/2020 В 11:54

Последние видео

Play Icon
Хоккей

Чех свел с ума болельщиков – вратаря долго не отпускали с площадки и он чуть не ослеп от фотовспышек

00:02:56
Play Icon
Play Icon
НХЛ

«Сент-Луис» растерзал «Бостон»: 4 шайбы, горе хозяев и Кубок Стэнли в руках Тарасенко и Ко

00:05:36
Play Icon
Play Icon
НХЛ

«Сент-Луис» хотел взять Кубок Стэнли дома, но «Бостон» уничтожил мечты «блюз»

00:04:17
Play Icon
Play Icon
НХЛ

Тарасенко отмолчался в пятом матче, но «Сент-Луис» все равно сделал шаг к трофею

00:03:41
Play Icon

Тренды

Чемпионат Германии

Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

15 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

ВЧЕРА В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

ВЧЕРА В 09:53
Play Icon
Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

18/05/2020 В 11:55
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Провалиться в «Ливерпуле» и заново учиться ходить. Звезда «Саутгемптона» заменит Кейна на Евро

21/02/2020 В 18:07
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалБывший комментатор Eurosport Еронко назначен ассистентом генменеджера «Авангарда»
Следующий материалОлимпиаду в Токио могут отменить, если она не состоится в 2021 году