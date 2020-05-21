Генсек очень любил хоккей и посещал матчи национальной сборной.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вспомнил встречу с генеральным секретарем СССР Леонидом Брежневым, которая состоялась на Евротуре в 1981 году.

«Брежнев вообще любил хоккей, приезжал на все чемпионаты. Мы играли с финнами в 1981 году. А до этого мы ему купили подарки на Кубке Канады, а как отдать не знали. И вот его день рождения, мы играем с финнами, первый период проигрываем 1:2, вдруг прибегает министр спорта: «Так, Третьяк, Макаров, побежим Брежневу и Черненко вручать подарки!» Финны не поняли, почему перерыв 45 минут. Мы сказали, что лед не готов, что-то испортилось. А на самом деле мы бегали к нему в ложу. Мне надо было снимать щитки эти все.

Чемпионат мира Тест: где теперь хоккеисты сборной России, которые победили Канаду в финале Квебека-2008 18/05/2020 В 13:53

Я к нему подбежал, а Брежнев меня расцеловал – до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос. Говорит: «А что это вы финнам проигрываете?» Я отвечаю: «Леонид Ильич, мы сейчас выиграем. Мы финнам никогда не проигрываем». Дальше говорит: «Что это у вас, на каком языке фамилии написаны? Не разберу». Министр спорта подбегает: «Вы знаете, у нас Евротур, у нас чехи, финны, шведы, все должно быть на английском». Брежнев: «А, ну ладно, играйте». Но за ночь нам всем переделали, написали на русском языке, чтобы Леонид Ильич видел, кто на площадке, какие фамилии», – рассказал 68-летний Третьяк в интервью ютьюб-каналу «Русская планета».

Третьяк – трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира в составе сборной СССР.

Брежнев занимал пост генсека с 1964 года до своей смерти в 1982 году.

Экстрасенса Чумака винили в провале сборной Украины. Он помогал Третьяку и кодировал игрока «Динамо»

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Хоккей Александрова боялись канадцы и Третьяк. Заносчивый талант скандалил с Тихоновым и бесил Брежнева 03/05/2020 В 08:00