Хоккей

«Из него бы получился хороший вратарь». Каспарайтис вспомнил о съемках с Бодровым в «Брате 2»

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Сергей Бодров в фильме «Брат 2»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
час назад

Бывший игрок сборной России рад, что снялся в легендарном фильме.

Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис рассказал о съемках в фильме «Брат 2» вместе с популярным актером Сергеем Бодровым.

«Я запомнил Сергея Бодрова очень скромным, спокойным и тихим человеком. Вот Данила Багров – это и есть Сергей Бодров. Он такой же человек в жизни был, хладнокровный.

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Из него бы, наверное, получился хороший вратарь. Если бы знал, что это будет такой популярный фильм, то постарался бы как-нибудь побольше поучаствовать», – цитирует Каспарайтиса Sport24.

  • Сцена «Брата 2» с участием Каспарайтиса была снята во время реальной тренировки «Питтсбурга», за который он выступал.
  • Дарюс – олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединенной команды бывших республик СССР.

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