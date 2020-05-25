Дарья Миронова заставит поверить, что КХЛ круче НХЛ.

Журналистка Дарья Миронова ворвалась в КХЛ, и представить Лигу без нее уже невозможно. Например, в 2019-м она была помощницей Зинэтулы Билялетдинова, главного тренера дивизиона Харламова на Матче всех звезд КХЛ.

Девушка сходила замуж за бывшего вратаря «Амура» Сергея Борисова и родила ему сына Никиту, но позже рассказала о разводе. Больше Дарья не афиширует семейное положение – максимум времени она посвящает любимой работе.

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