Несмотря на неодобрение родственников и общества, Вячеслав и Лада поженились и живут счастливо уже больше 30 лет.

Легендарный советский хоккеист Вячеслав Фетисов и его супруга Ладлена Сергиевская живут в браке с 1989 года. Новое поколение болельщиков, возможно, уже и не помнит, что Фетисову пришлось буквально увести Ладлену из рук другого выдающегося спортсмена – футболиста Вагиза Хидиятуллина. Ниже – 4 факта о том, как это было.

Лада была замужем за Хидиятуллиным, когда познакомилась с Фетисовым

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Вячеслав Александрович впервые увидел Ладу в 1982 году, когда она уже состояла в браке с Хидиятуллиным. Девушка, обладавшая яркой внешностью, работавшая помощницей знаменитого фокусника Игоря Кио и игравшая в Еврейском музыкальном театре, мгновенно привлекла внимание хоккеиста. Фетисов начал ухаживать за Ладой, хотя в Советском Союзе такое поведение, мягко говоря, не поощрялось.

Фетисов каждый вечер приносил Ладе цветы

Сайт «Его-жена.ру» пишет, что влюбленный Фетисов взял за правило каждый вечер приходить к варьете, где работала Лада, с букетом роскошных цветов. Первое время девушка проходила мимо и гордо заявляла: «Я замужем». Эти отношения в духе «Гранатового браслета» Куприна продолжались несколько месяцев, а потом между молодыми людьми все же завязалось общение. Этому способствовал и тот факт, что Фетисов жил с Ладой на одной лестничной клетке, только в другой квартире.

Хидиятуллин был в бешенстве, когда узнал о романе Лады

Вскоре милые ухаживания Фетисова за Ладой дали результат: девушка влюбилась в молодого хоккеиста, который устраивал ей променады по лучшим ресторанам Москвы. Когда Хидиятуллин вернулся с очередных сборов, Лада объявила мужу, что полюбила Фетисова и переезжает жить к нему. Для тех времен (а на дворе все еще стояли 80-е) это был очень смелый поступок.

Как сообщает все тот же «Его-жена.ру», поведение законной супруги привело Хидиятуллина в ярость: в то время, когда Фетисов бывал в разъездах, Вагиз устраивал жене шумные сцены, пытался вернуть ее в семью и даже сыпал угрозами.

Мама Лады тоже была против

Если в душе Хидиятуллина играли обычные мужские ревность и гордость, то мама Лады руководствовалась более приземленными эмоциями. Она осуждала поведение дочери, разумно полагая, что жизнь вне брака может принести ей кучу неприятностей. В политотделе ЦСКА, клуба Фетисова, «сидели люди сталинской закалки, которые со своей стороны пытались повлиять на хоккеиста и разрушить его личную жизнь».

Но все препятствия были тщетны: в 1989-м Фетисов и Сергиевская поженились, а в следующем году на свет появилась их дочь Анастасия. Тогда же Вячеслав Александрович стал первым советским спортсменом, который уехал работать за границу по контракту. В сезоне-1989/90 Фетисов выступал уже не за ЦСКА, а за «Нью-Джерси Девилс».

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Фетисов – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз – в качестве тренера).

После ухода из большого спорта Фетисов сделал карьеру в политике. Является членом Высшего совета партии «Единая Россия».

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