Хоккей

Фетисов увел жену у футболиста Хидиятуллина. Мать девушки была против, Вагиз устраивал скандалы

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Вячеслав Фетисов вместе с супругой

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Несмотря на неодобрение родственников и общества, Вячеслав и Лада поженились и живут счастливо уже больше 30 лет.

Легендарный советский хоккеист Вячеслав Фетисов и его супруга Ладлена Сергиевская живут в браке с 1989 года. Новое поколение болельщиков, возможно, уже и не помнит, что Фетисову пришлось буквально увести Ладлену из рук другого выдающегося спортсмена – футболиста Вагиза Хидиятуллина. Ниже – 4 факта о том, как это было.

Лада была замужем за Хидиятуллиным, когда познакомилась с Фетисовым

НХЛ

Реклама с Ови – одна из самых дорогих в истории ESPN. Он сыграл шпиона и отказался от каскадера

28/05/2020 В 17:48

Вячеслав Александрович впервые увидел Ладу в 1982 году, когда она уже состояла в браке с Хидиятуллиным. Девушка, обладавшая яркой внешностью, работавшая помощницей знаменитого фокусника Игоря Кио и игравшая в Еврейском музыкальном театре, мгновенно привлекла внимание хоккеиста. Фетисов начал ухаживать за Ладой, хотя в Советском Союзе такое поведение, мягко говоря, не поощрялось.

Фетисов каждый вечер приносил Ладе цветы

Сайт «Его-жена.ру» пишет, что влюбленный Фетисов взял за правило каждый вечер приходить к варьете, где работала Лада, с букетом роскошных цветов. Первое время девушка проходила мимо и гордо заявляла: «Я замужем». Эти отношения в духе «Гранатового браслета» Куприна продолжались несколько месяцев, а потом между молодыми людьми все же завязалось общение. Этому способствовал и тот факт, что Фетисов жил с Ладой на одной лестничной клетке, только в другой квартире.

Хидиятуллин был в бешенстве, когда узнал о романе Лады

Вскоре милые ухаживания Фетисова за Ладой дали результат: девушка влюбилась в молодого хоккеиста, который устраивал ей променады по лучшим ресторанам Москвы. Когда Хидиятуллин вернулся с очередных сборов, Лада объявила мужу, что полюбила Фетисова и переезжает жить к нему. Для тех времен (а на дворе все еще стояли 80-е) это был очень смелый поступок.

Как сообщает все тот же «Его-жена.ру», поведение законной супруги привело Хидиятуллина в ярость: в то время, когда Фетисов бывал в разъездах, Вагиз устраивал жене шумные сцены, пытался вернуть ее в семью и даже сыпал угрозами.

Мама Лады тоже была против

Если в душе Хидиятуллина играли обычные мужские ревность и гордость, то мама Лады руководствовалась более приземленными эмоциями. Она осуждала поведение дочери, разумно полагая, что жизнь вне брака может принести ей кучу неприятностей. В политотделе ЦСКА, клуба Фетисова, «сидели люди сталинской закалки, которые со своей стороны пытались повлиять на хоккеиста и разрушить его личную жизнь».

Но все препятствия были тщетны: в 1989-м Фетисов и Сергиевская поженились, а в следующем году на свет появилась их дочь Анастасия. Тогда же Вячеслав Александрович стал первым советским спортсменом, который уехал работать за границу по контракту. В сезоне-1989/90 Фетисов выступал уже не за ЦСКА, а за «Нью-Джерси Девилс».

Бонус: жена Фетисова в клипе «Розовые розы Светке Соколовой»

  • Фетисов – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз – в качестве тренера).
  • После ухода из большого спорта Фетисов сделал карьеру в политике. Является членом Высшего совета партии «Единая Россия».

Другие тексты про хоккей:

Ковальчук перешел в «Вашингтон» за Кубком Стэнли. В «Кэпиталс» появилась русская пятерка

Отказать ЦСКА и погибнуть в 29 в гараже с любовницей. Легенда советского хоккея из СКА

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

НХЛ

Фетисов – о Малкине: «Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство»

29/10/2019 В 15:16
НХЛ

«Он не отказывался от России». Жена Малкина – об американском гражданстве хоккеиста

30/05/2020 В 06:32
По теме
ХоккейВячеслав Фетисов
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

НХЛ

«Он не отказывался от России». Жена Малкина – об американском гражданстве хоккеиста

30/05/2020 В 06:32
НХЛ

Реклама с Ови – одна из самых дорогих в истории ESPN. Он сыграл шпиона и отказался от каскадера

28/05/2020 В 17:48
КХЛ

Тест: вспомни всех победителей Кубка Гагарина

27/05/2020 В 18:03
НХЛ

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярки

27/05/2020 В 10:57

Последние видео

Play Icon
Хоккей

Чех свел с ума болельщиков – вратаря долго не отпускали с площадки и он чуть не ослеп от фотовспышек

00:02:56
Play Icon
Play Icon
НХЛ

«Сент-Луис» растерзал «Бостон»: 4 шайбы, горе хозяев и Кубок Стэнли в руках Тарасенко и Ко

00:05:36
Play Icon
Play Icon
НХЛ

«Сент-Луис» хотел взять Кубок Стэнли дома, но «Бостон» уничтожил мечты «блюз»

00:04:17
Play Icon
Play Icon
НХЛ

Тарасенко отмолчался в пятом матче, но «Сент-Луис» все равно сделал шаг к трофею

00:03:41
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Крутейший Федерер из 2009-го: Роджер разложил Хааса после 0-2 по сетам

10 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Roland-Garros

Знаменитые слезы Хингис после поражения от Граф в финале «Ролан Гаррос»-1999

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

18-летняя Хингис троллила Граф в финале «РГ» подачей с руки, когда Кирьос едва из люльки выполз

ВЧЕРА В 14:52
Play Icon
Чемпионат России

«Не прощаемся с Палычем, а говорим ему спасибо». «Локо» масштабно проводил Семина в соцсетях

ВЧЕРА В 10:38
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

29/05/2020 В 09:21
Play Icon
Теннис

Безумный розыгрыш в исполнении Гаудио – им он запустил камбэк с 0:2 в финале «РГ»-2004 против Кориа

30/05/2020 В 16:44
Play Icon
Play Icon
Теннис

Восхитительный розыгрыш в исполнении Мустера и Чанга с финала «РГ»-1995

30/05/2020 В 12:47
Play Icon
Play Icon
Теннис

Матчбол финала 1981 года, после которого Борг стал 6-кратным чемпионом «Ролан Гаррос»

29/05/2020 В 21:34
Play Icon
Чемпионат Румынии

Экс-модель Playboy может спасти румынский клуб от банкротства

29/05/2020 В 05:53
Чемпионат Англии

Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям в чемпионате

09/03/2020 В 12:09
Евро-2020

Как купить билеты Евро-2020 на первом этапе продаж. Пошаговая инструкция

12/06/2019 В 18:45
Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материал«Он не отказывался от России». Жена Малкина – об американском гражданстве хоккеиста
Следующий материалТрусова: «Надеюсь, в следующем сезоне прыгну 5 четверных»