Эмма Нуутинен
Фото: Instagram
Эмма Нуутинен прекрасна не только благодаря своим хоккейным навыкам.
Нападающая сборной Финляндии по хоккею Эмма Нуутинен показала отличные скиллы.
Эмма вышла на лед в одежде, которая бы больше подошла для праздничного ужина, чем для игры в хоккей. Тем не менее девушка все равно продемонстрировала, как здорово умеет обращаться с шайбой. И заодно порадовала фанатов-мужчин!
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- Эмме 23 года. На Олимпиаде в Пхёнчхане она в составе сборной Финляндии завоевала бронзовую медаль.
- На клубном уровне Нуутинен выступает за американский клуб «Мерсихерст Лейкерс».
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