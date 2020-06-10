Эмма Нуутинен прекрасна не только благодаря своим хоккейным навыкам.

Нападающая сборной Финляндии по хоккею Эмма Нуутинен показала отличные скиллы.

Эмма вышла на лед в одежде, которая бы больше подошла для праздничного ужина, чем для игры в хоккей. Тем не менее девушка все равно продемонстрировала, как здорово умеет обращаться с шайбой. И заодно порадовала фанатов-мужчин!

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Эмме 23 года. На Олимпиаде в Пхёнчхане она в составе сборной Финляндии завоевала бронзовую медаль.

На клубном уровне Нуутинен выступает за американский клуб «Мерсихерст Лейкерс».

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