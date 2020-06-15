Александр Овечкин, Россия – Швеция, ЧМ-2019
Фото: Getty Images
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Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал возможное участие на Олимпийских играх-2022.
«Сейчас вообще тяжело что-либо говорить по этому поводу, потому что мы не знаем, что будет в следующем сезоне. Вообще будет ли он или не будет.
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Мы не знаем, что будет в этом сезоне, доиграем или не доиграем, а насчет Олимпийских игр или других турниров – это очень тяжело сказать.
Расписание поменялось кардинально, и говорят, что в следующем сезоне мы будем играть, можно сказать, без выходных. У нас будет по пять игр в неделю, чтобы мы догнали [расписание] через год», – заявил Овечкин в совместном прямом инстаграм-эфире с телеведущей Юлией Бордовских.
- Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года.
- В мае 2020 года МОК и НХЛ провели переговоры по поводу участия хоккеистов из североамериканской лиги в Играх. Представители Олимпийского комитета назвали итоги встречи «позитивными, но без каких-либо договоренностей».
- Россия отобралась на хоккейный турнир как действующий олимпийский чемпион в этом виде программы, но отправится на Олимпиаду под нейтральным флагом из-за санкций ВАДА.
«Мы не будем отстоем в этом сезоне». Летом 2017-го Овечкин изменил тело и выиграл Кубок Стэнли
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