Хоккей

«Расписание поменялось кардинально». Овечкин ответил на вопрос о поездке на Олимпиаду-2022

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Александр Овечкин, Россия – Швеция, ЧМ-2019

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 15 минут

Хотите увидеть Ови с золотом Игр?

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал возможное участие на Олимпийских играх-2022.

«Сейчас вообще тяжело что-либо говорить по этому поводу, потому что мы не знаем, что будет в следующем сезоне. Вообще будет ли он или не будет.

НХЛ

НХЛ раздала смешные премии. Овечкин взял номинацию лучшей гиф, Панарин и Бобровский – лучший броманс

ВЧЕРА В 07:02

Мы не знаем, что будет в этом сезоне, доиграем или не доиграем, а насчет Олимпийских игр или других турниров – это очень тяжело сказать.

Расписание поменялось кардинально, и говорят, что в следующем сезоне мы будем играть, можно сказать, без выходных. У нас будет по пять игр в неделю, чтобы мы догнали [расписание] через год», – заявил Овечкин в совместном прямом инстаграм-эфире с телеведущей Юлией Бордовских.

  • Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года.
  • В мае 2020 года МОК и НХЛ провели переговоры по поводу участия хоккеистов из североамериканской лиги в Играх. Представители Олимпийского комитета назвали итоги встречи «позитивными, но без каких-либо договоренностей».
  • Россия отобралась на хоккейный турнир как действующий олимпийский чемпион в этом виде программы, но отправится на Олимпиаду под нейтральным флагом из-за санкций ВАДА.

«Мы не будем отстоем в этом сезоне». Летом 2017-го Овечкин изменил тело и выиграл Кубок Стэнли

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

НХЛ

Овечкин – об убийстве Джорджа Флойда: «Покойся с миром. Грустно видеть то, что сейчас происходит»

02/06/2020 В 08:55
НХЛ

«Мы не будем отстоем в этом сезоне». Летом 2017-го Овечкин изменил тело и выиграл Кубок Стэнли

12 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ХоккейРоссияАлександр Овечкин
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

НХЛ

«Мы не будем отстоем в этом сезоне». Летом 2017-го Овечкин изменил тело и выиграл Кубок Стэнли

12 ЧАСОВ НАЗАД
НХЛ

НХЛ раздала смешные премии. Овечкин взял номинацию лучшей гиф, Панарин и Бобровский – лучший броманс

ВЧЕРА В 07:02
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

13/06/2020 В 14:22
НХЛ

Metaratings: экс-партнер Овечкина, уволенный за оскорбление чужой жены, близок к КХЛ

11/06/2020 В 11:23

Последние видео

Play Icon
НХЛ

Эпидемия испанки била по Кубку Стэнли. Игроков финальной серии госпитализировали во время матча

00:02:51
Play Icon
Play Icon
Хоккей

Чех свел с ума болельщиков – вратаря долго не отпускали с площадки и он чуть не ослеп от фотовспышек

00:02:56
Play Icon
Play Icon
НХЛ

«Сент-Луис» растерзал «Бостон»: 4 шайбы, горе хозяев и Кубок Стэнли в руках Тарасенко и Ко

00:05:36
Play Icon
Play Icon
НХЛ

«Сент-Луис» хотел взять Кубок Стэнли дома, но «Бостон» уничтожил мечты «блюз»

00:04:17
Play Icon

Тренды

Чемпионат Испании

«Реал» отметил возвращение Ла Лиги бомбическим голом Крооса, а еще мячами Рамоса и Марсело

ВЧЕРА В 19:12
Play Icon
Теннис

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и этот сочный розыгрыш Димитрова и Тима

ВЧЕРА В 18:15
Play Icon
Чемпионат Испании

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга

ВЧЕРА В 16:46
Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

ВЧЕРА В 13:56
Play Icon
Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

ВЧЕРА В 07:42
Play Icon
Теннис

Зверев сообразил восхитительную комбинацию и обвел Троицки расчетливой свечой

ВЧЕРА В 22:29
Play Icon
Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

13/06/2020 В 20:03
Play Icon
Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

13/06/2020 В 17:12
Play Icon
Чемпионат России

Агент Сафонов: «Вагнер и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

13/06/2020 В 17:03
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

13/06/2020 В 14:22
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

13/06/2020 В 12:14
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материал«Мы не будем отстоем в этом сезоне». Летом 2017-го Овечкин изменил тело и выиграл Кубок Стэнли
Следующий материалНиколич: «Хотел бы догнать «Зенит», но задача «Локомотива» – сохранить второе место»