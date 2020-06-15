Хотите увидеть Ови с золотом Игр?

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал возможное участие на Олимпийских играх-2022.

«Сейчас вообще тяжело что-либо говорить по этому поводу, потому что мы не знаем, что будет в следующем сезоне. Вообще будет ли он или не будет.

НХЛ НХЛ раздала смешные премии. Овечкин взял номинацию лучшей гиф, Панарин и Бобровский – лучший броманс ВЧЕРА В 07:02

Мы не знаем, что будет в этом сезоне, доиграем или не доиграем, а насчет Олимпийских игр или других турниров – это очень тяжело сказать.

Расписание поменялось кардинально, и говорят, что в следующем сезоне мы будем играть, можно сказать, без выходных. У нас будет по пять игр в неделю, чтобы мы догнали [расписание] через год», – заявил Овечкин в совместном прямом инстаграм-эфире с телеведущей Юлией Бордовских.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года.

В мае 2020 года МОК и НХЛ провели переговоры по поводу участия хоккеистов из североамериканской лиги в Играх. Представители Олимпийского комитета назвали итоги встречи «позитивными, но без каких-либо договоренностей».

Россия отобралась на хоккейный турнир как действующий олимпийский чемпион в этом виде программы, но отправится на Олимпиаду под нейтральным флагом из-за санкций ВАДА.

«Мы не будем отстоем в этом сезоне». Летом 2017-го Овечкин изменил тело и выиграл Кубок Стэнли

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

НХЛ Овечкин – об убийстве Джорджа Флойда: «Покойся с миром. Грустно видеть то, что сейчас происходит» 02/06/2020 В 08:55