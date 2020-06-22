Хоккей

Хоккеистка рубится за два клуба и учится на технаря. А еще находит время на жгучий инстаграм

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Анна Юркова

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
42 минут назад

Анна Юркова – человек множества талантов.

20-летняя Анна Юркова успевает вообще все: девушка учится на технаря и изучает программную инженерию, а в перерывах между парами играет сразу за две хоккейные команды. С любительским «Градом» девушка выступает в Лиге женского хоккея, а в ЖХК «Луч» гоняет бок о бок с ректором собственного вуза.

Девушку вдохновляют неберущиеся интегралы, а тебя обязательно взбудоражит ее инстаграм.

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