Сын Сталина рулил лучшей командой СССР. Ее гибель в авиакатастрофе скрывали 20 лет

Крушение Ли-2 в Свердловске – одна из черных страниц истории, которую руководители страны попытались вырвать.

До пандемии коронавируса аэропорты мира сажали и выпускали в небо самолеты каждые пару секунд. 100 тысяч самолетов покидали землю каждый день. Ежегодно 4,5 миллиарда пассажиров взлетали в небо и попивали кофе в удобных креслах. И лишь тысяча из них не возвращалась домой живыми – меньше двух процентов. На дорогах мира умирает в 1350 раз больше людей – 1 350 000 в год. Сесть в гигантскую крылатую железку намного безопаснее, чем в такой привычный и знакомый автомобиль. Но по какому-то жуткому проклятию за последние 100 лет 21 спортивная команда разбилась в авиакатастрофах. Далеко не все получали заслуженную огласку – некоторые из них официальные источники замалчивали.

«Окно в мир можно заслонить газетой», – сказал знаменитый писатель Станислав Ежи Лец. Этим и занимался молодой хоккеист Виктор Шувалов рождественским вечером 1950 года. Оконные щели в его комнате свистели на всю коммуналку в Хорошевке. Шувалов забивал газеты в дырки под подоконником: хоть сквозняк и сдувал запах курева из общего туалета, 30-градусный мороз запускал пальцы даже под ватное одеяло. Шувалов тихо радовался, что не полетел в Челябинск с остальной командой ВВС МВО. Во-первых, он только что перешел оттуда в московский клуб, и местные болельщики считали его предателем. А во-вторых, там было еще холоднее – -40 градусов днем.

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В дверь как-то нехорошо позвонили – приятные новости не приходят после десяти вечера. В коммуналке никто гостей не ждал, так что после третьего звонка вылезать из-под одеяла в комнатный ледник пришлось Виктору. К трели звонка добавилась барабанная дробь кулаков: «Витя, открывай! Хозяин вызывает!» Шувалов отворил дверь и увидел Мишу Степаняна – адъютанта генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина, сына вождя и создателя хоккейной и футбольной команд ВВС МВО. «Собирайся! Едем к хозяину в штаб на Ленинградку!»

Виктор Шувалов Фото: Eurosport

Больше адъютант ничего не объяснил – молча повез парня по адресу. Шувалов гулко топал по пустым коридорам ночного здания. Возле приемной он встретил капитана команды Сашку Виноградова, который тоже ничего не понимал и сидел с заспанным лицом. Не хватало только одного оставленного в Москве – главной звезды команды. «А где Бобров?» – спросил Шувалов. Виноградов только развел руками. Дверь в кабинет открылась, и хоккеистов пригласили к Василию Сталину. Сын генералиссимуса посмотрел на своих игроков и рассказал такое, от чего у Виктора подогнулись ноги, а Саша Виноградов заплакал.

В это время скорый поезд Москва-Челябинск подошел к платформе в Куйбышеве. В одном из вагонов царила странная атмосфера: восемь из девяти окон светили в мороз пустыми купе. Их пассажиры вместе с проводниками набились в первый отсек, прочие через головы заглядывали из коридора. Из купе валил табачный дым, слышался смех и тосты, звенели стаканы.

За столом сидел Всеволод Бобров, курил, раздавал карты и рассказывал анекдот о том, как этим утром будильник впервые в жизни кокетливо промолчал, и он пропустил вылет на Урал. Из-за этого администратор ВВС МВО Колесников, который не полетел с командой, чтобы внести Боброва в заявку на сезон, с дико недовольным и смешным видом побежал на вокзал и купил Всеволоду билет на этот самый поезд. Вдруг по громкой связи объявили: «Капитан Бобров, зайдите в военную комендатуру!» «Так что за автографы вы поблагодарите двоих – будильник и Колесникова, но первый не звонит, а до второго не дозвониться!» – закончил анекдот хоккеист и протиснулся в коридор, а довольные пассажиры заулыбались еще шире. Бобров тоже улыбался – ровно до того момента, когда он пересек порог комендатуры и услышал новости.

За несколько часов до этого, в шесть утра, игроки ВВС МВО ожидали вылета с аэродрома на Ленинградском проспекте. Команда крупно обыграла ленинградское «Динамо» накануне, и тренер Борис Бочарников легко уговорил обрадованного Василия Сталина выделить самолет до Урала – обещали 40-градусные морозы, и команда нуждалась в акклиматизации к матчу с «Дзержинцем». Не взяли только двоих – Шувалова и Виноградова, который заработал дисквалификацию на два матча. Но оба приехали проводить команду. Зато не хватало Боброва, до которого не дозвонились. Из-за жуткого холода вылет откладывали несколько раз, так что игроки достали термос и разложили карты.

Всеволод Бобров Фото: Other Agency

Одни из сильнейших игроков страны в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате СССР. Володин, Воронин, Исаев, Жибуртович, Зикмунд, Меллупс, Моисеев, Новиков, Шульманис, Альперин, Галкин и брат легендарного футболиста Анатолия Тарасова Юрий – эти имена хотела любая команда чемпионата, их обожали фанаты. Но этим утром они сидели в холодном ангаре в телогрейках и рубились в дурака, как обычные пацаны. Наконец вылет объявили, и команда побрела к трапу. Шувалов и Кольчугин помахали им вслед, сели в кольчугинский газик, и администратор повез хоккеиста в коммуналку досыпать.

Хоккеисты проснулись от резкого удара и заволновались. Из динамиков раздался голос: «Говорит командир Иван Зотов. Мы приземлились на аэродроме в Казани для дозаправки. У нас есть час, чтобы размять ноги, и мы продолжим перелет». Игроки вышли на мороз и стали разглядывать самолет: небольшой военно-транспортный Ли-2, переделанный из пассажирского ПС-84, стойко держал удары ветра и снегопада. Это был один из самых надежных самолетов своего времени, построенный по лицензии американского Douglas DC-3. Он очень помог советской армии во время Второй мировой, и за крепость и многофункциональность стал очень популярен у союзников СССР.

Пока игроки разглядывали фюзеляж, тренер Борис Бочарников ругался по телефону: из-за сорокоградусных морозов Урал не принимал самолеты, и ожидание растянулось на несколько часов. Бочарникову предложили доехать остаток маршрута поездом, но тренер отказался: игрокам нужно было время на адаптацию к условиям перед матчем. Бочарников позвонил Василию Сталину и уговорил того надавить и разрешить дальнейший полет. Игроки загрузились в самолет и покинули землю.

Через пару часов самолет достиг Челябинска, но из-за погоды командиру Зотову отказали в посадке. Тогда он решил сесть на запасной аэродром в Свердловске. Но и здесь разрешения не дали: диспетчеры сажали плановые самолеты, а Ли-2 отправили в верхние эшелоны на ожидание. Стемнело. От многочасовой тряски, ветра и неопределенности игроки заволновались и сбились в хвосте самолета, что дополнительно усложнило пилотирование.

Команда ВВС МВО Фото: Eurosport

В какой-то момент борт поймал сигнал аэропорта и ему разрешили посадку. Но при посадке майор Зотов не увидел посадочную полосу. Он не знал, что разрешение на посадку ошибочно дал соседний военный аэродром Арамиль с похожими на Кольцово частотами. Командир сделал еще два круга, включил прожектор, но в снегопад это усугубило ситуацию и ослепило пилотов. На полной скорости Ли-2 вонзился в промерзлую землю. Когда до него добрались люди, снег стыдливо укутал искореженный металл.

«Вся команда разбилась. Все погибли – никого нет. Вам нужно срочно выезжать в Челябинск», – заявил Сталин ничего не понимавшим Шувалову и Виноградову. К ним экстренно собрали свободных игроков и парней из молодежки и отправили в Челябинск поездом, где их уже ждал Бобров. Одним из приглашенных игроков стал брат погибшего Юрия Жибуртовича Павел.

Скомканный состав ВВС сыграл матч против «Дзержинска» и даже победил. Ни один болельщик «Дзержинска» не обозвал Шувалова предателем во время матча. А затем команду загнали в автобус и молча повезли в аэропорт Кольцово. Там игроков запустили в ангар, где они увидели полтора десятка трупов. Куски тел невозможно было опознать: на них не было следов пожара, но удар был такой силы, что людей искорежило до полной неузнаваемости.

Около аэропорта Кольцово был сельский клуб. «На сцене выставили 19 гробов, обтянутых красной материей. Думаю, в них землю подсыпали, чтоб хоть что-то весили. Подходили открытые «студебеккеры», солдаты выносили гробы. На краю кладбища вырыли братскую могилу на шесть человек экипажа и 13 хоккеистов. Потом установили гранитный камень, выбили все фамилии», – рассказывал Виктор Шувалов.

Катастрофа Ли-2 Фото: Other Agency

Ни одна газета, канал или радиостанция не сообщила о катастрофе, хотя местные жители узнали о трагедии сарафаном. Падение Ли-2 оставалось тайной до 1969 года. В январском номере «Футбол-Хоккей» появилась маленькая заметка, в которой автор отвечал на письмо читателя о непонятном мемориале ВВС МВО в Свердловске. Почти 20 лет власть утаивала катастрофу команды Сталина.

Государственные медиа в России всегда сообщали исключительно правду, за исключением тех вещей, которые люди видели лично. Замалчивание и перевирание всегда были коронным приемом. Так было с трагедией в Чернобыле – ее скрывали несколько недель. Давку из-за жвачки на хоккейном матче 1975 года в Сокольниках проигнорировали все газеты. Так продолжается до сих пор. Экологическую катастрофу в Норильске в мае 2020-го власти скрывали несколько дней – эпоха интернета дольше не позволила. «К примеру, наших инвалидов приглашают на соревнования, а из Советского Союза ответ: «У нас нет инвалидов», – в конце жизни Виктор Шувалов все еще удивлялся.

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