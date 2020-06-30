Племянница Софии Ротару покорила хоккеиста. Она тоже поет и сияет на фотографиях

Племянница Софии Ротару
Фото: Eurosport
Разбираем инстаграм Сони Кей.
Украинская поп-певица Соня Кей пошла по стопам знаменитой тети – Софии Ротару. Она выпустила несколько известных на Украине хитов, а недавно вышла замуж за хоккеиста.
Соня сыграла свадьбу с игроком сборной Украины Олегом Петровым, новобрачные гуляли в элитном киевском отеле Fairmont. Ротару присутствовала на церемонии. Девушка посещает матчи мужа и даже фотографируется на льду с клюшкой.
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