Племянница Софии Ротару покорила хоккеиста. Она тоже поет и сияет на фотографиях

Разбираем инстаграм Сони Кей.

Украинская поп-певица Соня Кей пошла по стопам знаменитой тети – Софии Ротару. Она выпустила несколько известных на Украине хитов, а недавно вышла замуж за хоккеиста.

Соня сыграла свадьбу с игроком сборной Украины Олегом Петровым, новобрачные гуляли в элитном киевском отеле Fairmont. Ротару присутствовала на церемонии. Девушка посещает матчи мужа и даже фотографируется на льду с клюшкой.

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