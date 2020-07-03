Латвийские болельщики ворвались в голосование от IIHF – в сборной всех времен 4 прибалта

У Гретцки и Ягра необычные партнеры.

Латвийские хоккейные фанаты массово ворвались в голосование от IIHF – организация предложила выбрать шестерку лучших игроков всех времен.

В нападении команды закономерно расположились Уэйн Гретци и Яромир Ягр, а остальные четыре позиции неожиданно заняли игроки с латвийским паспортом. «Фанаты из Латвии снова были полны энтузиазма и страсти», – прокомментировал итоговый выбор сайт организации. Место в воротах занял Артурс Ирбе, пару защитников составили Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш. В компанию к Гретцки и Ягру в нападении отправился Сергей Жолток.

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Уэйн Гретцки – легендарный канадский игрок, закончил карьеру в 1999 году.

48-летний чех Яромир Ягр продолжает играть на родине.

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