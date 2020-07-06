В Ярославле разгромили надгробие хоккеиста «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе

Родственники Ивана Ткаченко уверены, что это не просто акт вандализма.

В Ярославле неизвестные надругались над могилой Ивана Ткаченко – капитана «Локомотива», погибшего вместе с остальной командой в авиакатастрофе в 2011 году.

«В субботу мы ходили на могилу, все было нормально. Думаю, все случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож, сказал: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан. Это было показательное действие», – цитирует отца Ивана Леонида Ткаченко 76.ru.

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Авиакатастрофа с участием «Локомотива» произошла 7 сентября 2011 года. Тогда погибли 44 человека, включая весь основной состав команды.

Ивану Ткаченко был 31 год. У него остались две дочери Александра и Варвара, а также сын Николай, родившийся спустя четыре месяца после гибели отца.

Иван регулярно оказывал материальную помощь фонду AdVita, занимающемуся тяжелобольными детьми. За 15 минут до гибели он перевел туда 500 тысяч рублей.

Ткаченко никогда не афишировал благотворительную деятельность. О ней стало известно уже после трагедии.

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