Хоккей

В Ярославле разгромили надгробие хоккеиста «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе

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Иван Ткаченко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
14 минут назад

Родственники Ивана Ткаченко уверены, что это не просто акт вандализма.

В Ярославле неизвестные надругались над могилой Ивана Ткаченко – капитана «Локомотива», погибшего вместе с остальной командой в авиакатастрофе в 2011 году.

«В субботу мы ходили на могилу, все было нормально. Думаю, все случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож, сказал: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан. Это было показательное действие», – цитирует отца Ивана Леонида Ткаченко 76.ru.

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  • Авиакатастрофа с участием «Локомотива» произошла 7 сентября 2011 года. Тогда погибли 44 человека, включая весь основной состав команды.
  • Ивану Ткаченко был 31 год. У него остались две дочери Александра и Варвара, а также сын Николай, родившийся спустя четыре месяца после гибели отца.
  • Иван регулярно оказывал материальную помощь фонду AdVita, занимающемуся тяжелобольными детьми. За 15 минут до гибели он перевел туда 500 тысяч рублей.
  • Ткаченко никогда не афишировал благотворительную деятельность. О ней стало известно уже после трагедии.

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