В Ярославле разгромили надгробие хоккеиста «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе

Иван Ткаченко
Фото: Getty Images
Родственники Ивана Ткаченко уверены, что это не просто акт вандализма.
В Ярославле неизвестные надругались над могилой Ивана Ткаченко – капитана «Локомотива», погибшего вместе с остальной командой в авиакатастрофе в 2011 году.
«В субботу мы ходили на могилу, все было нормально. Думаю, все случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож, сказал: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан. Это было показательное действие», – цитирует отца Ивана Леонида Ткаченко 76.ru.
КХЛ
В Ярославле снесли мемориал погибшему массажисту «Локомотива» – он мешал местным жителям
23/08/2018 В 13:23
- Авиакатастрофа с участием «Локомотива» произошла 7 сентября 2011 года. Тогда погибли 44 человека, включая весь основной состав команды.
- Ивану Ткаченко был 31 год. У него остались две дочери Александра и Варвара, а также сын Николай, родившийся спустя четыре месяца после гибели отца.
- Иван регулярно оказывал материальную помощь фонду AdVita, занимающемуся тяжелобольными детьми. За 15 минут до гибели он перевел туда 500 тысяч рублей.
- Ткаченко никогда не афишировал благотворительную деятельность. О ней стало известно уже после трагедии.
«Мы не будем отстоем в этом сезоне». Летом 2017-го Овечкин изменил тело и выиграл Кубок Стэнли
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
КХЛ
В Ярославле осквернили могилы погибших хоккеистов «Локомотива»
25/05/2018 В 11:02
НХЛ
35 хоккеистов НХЛ заражены коронавирусом
2 ЧАСОВ НАЗАД
По теме