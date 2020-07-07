Дацюк очень близок с опальным схиигуменом Сергием. Дарил ему золотую медаль ЧМ и писал письма Путину

Хоккеист нашел в бывшем милиционере духовника.

Уже почти месяц Среднеуральский женский монастырь живет на осадном положении. Схиигумен Сергий Романов отрешил от должности настоятельницу и забаррикадировался за монастырскими стенами – охраняют мятежников казаки. Не пускают на территорию и нового настоятеля, которого назначила местная епархия.

Острая фаза конфликта началась из-за того, что настоятельница монастыря Варвара хотела проверить двух монахинь на коронавирус, но Сергий строго запретил это. В итоге игуменья с несколькими монахинями покинула территорию Среднеуральского монастыря.

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Схиигумена сначала отстранили от служения, а затем лишили сана, но Сергий записал видеообращение, в котором обвинил президента Владимира Путина и главу РПЦ патриарха Кирилла в развале России и церкви: «Предлагаю собрать народный поместный собор, перед которым должны как перед судом Божиим предстать предатели и изменники родины: Путин и его окружение, ведущие страну по пути цифровизации (Нюрнбергский процесс), а также еретик-экуменист патриарх с его ближайшим окружением, митрополит Иларион, митрополит Кирилл Екатеринбургский и так далее — враги Бога и Богородицы. <...> Нельзя допустить, чтобы эта волчья свора растерзала Россию и близлежащие народы. Мы объединяемся в народное ополчение.

Из Русской Православной Церкви мы должны выбросить врагов Бога и Богородицы, экуменистов и еретиков – патриарха Кирилла Гундяева и его окружение талмудистов, каббалистов и сатанистов».

Сначала тестирование, потом вакцинация, затем чипизация и фашистский режим

Схиигумен выступал в роли ковид-диссидента весь период пандемии. В конце апреля в своей видеопроповеди отец Сергий назвал эпидемию коронавируса выдумкой, где призвал прихожан вернуться в храмы и прошелся по тем, кто как раз закрывал церкви. После ухода настоятельницы Романов написал новое обращение – о чипировании через вакцину от коронавируса: «Сначала тестирование, потом вакцинация, затем чипизация и фашистский режим».

У схиигумена нашлось немало сторонников, но самым статусным из них стал, конечно же, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Тройного золотого клуба Павел Дацюк. Он даже приехал в монастырь на службу, чтобы лично поддержать Романова.

Кто такой схиигумен Сергий?

Николай Романов (мирское имя схиигумена) в миру был сотрудником милиции, но не раз имел проблемы с законом. «Романов участвовал в тяжелейшем преступлении под городом Пушкино в Московской области. В 1980-х годах там на мосту тремя гражданами, включая Романова, был жесточайшим образом убит человек. Это был обычный командировочный, приехавший на вокзал. Стал искать такси, а эти трое подошли к нему и предложили подвезти. Увидели у него в руках дипломат и заподозрили, что там могут быть деньги.

Вывезли его на речку Подосиновку в коллективных садах, потом выманили из машины под предлогом помочь с колесом, нанесли серию ударов по голове монтировкой, связали и скинули в реку. Романову показалось, что у потерпевшего шевельнулась рука, тогда он взял плиту и сбросил человеку на голову», – рассказала Znak.com православная журналистка Раиса Ильина, которая долго время расследовала деятельность Романова.

В итоге Николай получил срок, правда за другие эпизоды: ДТП со смертельным исходом и хищение госсобственности. «Он наехал на человека при ДТП. Завели дело, на этом фоне его тихонько, без шума, уволили из милиции. Тогда он устроился в московский магазин, кажется, магазин № 28, и начал воровать. Государственное имущество в деле этом, насколько я помню, – как раз то, что уперли из магазина».

Наталья Поклонская и схиигумен Сергий Фото: Eurosport

В итоге Романова посадили на 13 лет, наказание он отбывал в колонии в Нижнем Тагиле и после освобождения остался на Урале. Несмотря на запрет служения в церкви убийцам, Николай в конце 90-х все же был рукоположен в сан иеромонаха. Он стал первым настоятелем монастыря на Ганиной Яме (место, где большевики пытались уничтожить царские останки), а в 2005-м сделался духовником тогда еще строящегося Среднеуральского монастыря. За 15 лет Романов оброс многочисленными связями. В разное время его считали духовником вора в законе Тимура Мирзоева (Тимура Свердловского), депутата Госдумы Натальи Поклонской и нескольких крупных чиновников из областной администрации. Дацюк не скрывает близкого знакомства с схиигуменом.

Дацюк подарил Романову медаль ЧМ-2012, а также писал Путину против закона о СНИЛС

По словам хоккеиста, Романов является его духовником уже 10 лет. «У отца Сергия горящее, любящее сердце, он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. Как и раньше, с моей семьей мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь «Спорительница хлебов». Знаем, что батюшка ждет меня, мы можем исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные жизненные вопросы, благословляться. С благословения батюшки многие вопросы решаются сами собой. Благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца», – говорил Дацюк.

Хоккеист часто приезжает в монастырь, а после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане Дацюк приехал и подарил монастырю золотую медаль ЧМ-2012. «Через многое пришлось пройти, но с Божьей помощью и молитвами отца Сергия все случилось, все получилось. Я очень рад. Мы завоевали, выиграли чемпионат мира все вместе», – говорил еще ранее Павел в документальном фильме о победном мировом первенстве.

Павел Дацюк и схиигумен Сергий (Романов) Фото: Eurosport

Хоккеист деятельно помогает Романову уже не в первый раз. Так в 2019 году он написал письмо президенту России с просьбой отменить закон о СНИЛС. Согласно документу, СНИЛС стало возможным использовать для идентификации и аутентификации сведений о физическом лице, обратившемся за предоставлением госуслуг.

Против уникального номера в системе пенсионного страхования теперь уже экс-схиигумен проводил целые проповеди: «Многие даже не задумываются, что нам под видом удобств и социальных благ предлагают дать согласие на жизнь в электронном рабстве. У каждого человека вместо имени есть свой номер, как у скотов. Если вы даете согласие на обработку персональных данных, то вся информация о вас передается во Всемирный компьютер, находящийся в Брюсселе. Имя ему – ЗВЕРЬ».

Дацюк же написал вот такое письмо Путину:

А после объяснил, зачем ему это: «Мотивация любого русского православного человека – беспокоиться за будущее своих детей и близких. Как написано в письме Владимиру Владимировичу, я считаю, что данный законопроект является угрозой национальной безопасности. Надеюсь, что он услышит нас. Верю, что он также беспокоится о своих близких и всем нашем народе».

В другом интервью Дацюк раскрыл претензии: «Любое лицо, получающее доступ к СНИЛС, получит полную информацию о человеке, а блокировка СНИЛС лишит человека возможности ездить на транспорте, получать пенсии, отдавать детей в школу и так далее. Это дает возможность манипулировать выбором людей и их сознанием». Он также добавил, что Конституция РФ дает каждому человеку право на доступ к госуслугам «независимо от наличия номера», а на Нюрнбергском процессе международный трибунал признал присвоение людям номеров «преступлением против человечности».

Как относится Дацюк к отлучению его духовника от сана неизвестно. Никаких комментариев Павел больше по этой теме не давал.

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