Йобчик, Жопчик, восьмой номер. Как польский ноунейм победил «Красную машину» и русский язык

Автор первого в истории хет-трика в ворота сборной СССР заставил Николая Озерова страдать.

Сборная СССР приехала на чемпионат мира-1976 года в ранге абсолютного фаворита – после легендарной Суперсерии-1972 советы выиграли Суперсерию-1974 и стали победителями трех последующих розыгрышей ЧМ. Поляки несколько лет кряду неплохо выступали на мировых первенствах, к тому же ивент был для них домашним – 43-е мировое первенство состоялось в городе Катовице. И все же хозяева рассматривались как абсолютные андердоги – двумя месяцами ранее на победных Олимпийских играх в Инсбруке советские хоккеисты размазали их со счетом 16:1.

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Но у советской команды обнаружилось несколько неочевидных проблем. Турнир проходил вскоре после Олимпиады – многие лидеры сборной были вымотаны физически и морально не готовы к еще одному соревнованию на высшем уровне. В контрольном матче команда неожиданно проиграла Швеции, и главный тренер Борис Кулагин устроил спортсменам разнос. Не все хоккеисты стерпели – прямо перед ЧМ команду покинули нападающий первого звена Владимир Петров и защитник Александр Гусев. На матч с Польшей 8 апреля, в день открытия турнира, на скамейке остался и основной голкипер Владислав Третьяк – вместо него вышел Александр Сидельников.

Странности той встречи начинались уже с формы игроков – советские хоккеисты играли в белых свитерах, а поляки – в красных. Похоже, фавориты очень долго не могли привыкнуть к цветовой инверсии, потому что к 15-й минуте Польша вела в две шайбы, и вскоре Кулагин таки выпустил Третьяка – при счете 1:4. За несколько минут до сирены Харламов возродил иллюзию интриги и закинул третью шайбу СССР, но польский страйкер Веслав Йобчик оформил хет-трик и закрыл матч – 6:4. До него никто не забрасывал три шайбы в ворота «Красной машины».

Позже Веслав оказался в немецкой лиге, где за скорость был награжден прозвищем Польский экспресс. Но это будет годы спустя, а в 1976-м малоизвестный нападающий с не самой благозвучной для русского языка фамилией заставил серьезно напрячься прославленного комментатора Николая Озерова. После первой шайбы журналист сконфузился и промямлил что-то невнятное. После дубля почему-то переиначил фамилию поляка на французский манер, и из каждого телеприемника в Советском Союзе прозвучала фраза: «Шайбу забросил Жопчик!» К концу матча Озеров осознал, что и такой вариант не слишком поправил дело, и после третьей шайбы сказал лишь: «Опять этот восьмой номер».

В Польше неслыханная победа не вызвала большого ажиотажа в медиа. «Политика была повсюду. Для нас имел значение только спорт. Это было замечательно. Но другие были напуганы, – сетует Этот восьмой номер. – Даже комментатор боялся радоваться. Если кто-то не хотел вылететь с работы, ему не следовало смеяться над русскими. Поэтому на следующий день после матча была почти полная тишина».

Но зато для самих хоккеистов сенсационный результат бесследно не прошел: он обернулся кошмаром для обеих команд. Сборная Союза не смогла быстро прийти в себя после шокирующего влета и закончила турнир с тремя поражениями – впервые за всю историю выступлений на чемпионатах мира. Команда заняла итоговое второе место, но по тем временам такое не считалось успехом. Польским же хоккеистам триумф вскружил голову. «За успешное выступление на турнире нам пообещали подарить по машине FIAT, мы даже начали присматриваться к цветам», – вспоминал позже Йобчик. На следующий день после победы над СССР хозяева влетели Чехословакии со счетом 0:12 и продолжили в том же духе – домашний чемпионат мира закончился для Польши вылетом во второй дивизион. Авто Йобчик и компания так и не получили.

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