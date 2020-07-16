Василевский второй год подряд признан лучшим голкипером по версии NHL Network

Российский кипер «Тампы» снова круче всех.

Вратарь клуба «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан лучшим вратарем сезона-2019/20 по версии экспертов NHL Network.

Российский кипер второй год подряд победил в голосовании, результаты которого опубликовал официальный сайт НХЛ. Десятку замкнул соотечественник Василевского Антон Худобин из «Далласа». Полностью топ-10 выглядит так:

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1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

2. Туукка Раск («Бостон»)

3. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)

4. Бен Бишоп («Даллас»)

5. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)

6. Кэри Прайс («Монреаль»)

7. Дарси Кюмпер («Аризона»)

8. Робин Ленер («Вегас»)

9. Якоб Маркстрем («Ванкувер»)

10. Антон Худобин («Даллас»)

НХЛ возобновится 1 августа квалификацией Кубка Стэнли.

Матчи пройдут в двух городах – Торонто и Эдмонтоне.

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