Василевский второй год подряд признан лучшим голкипером по версии NHL Network

Андрей Василевский
Фото: Getty Images
Российский кипер «Тампы» снова круче всех.
Вратарь клуба «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан лучшим вратарем сезона-2019/20 по версии экспертов NHL Network.
Российский кипер второй год подряд победил в голосовании, результаты которого опубликовал официальный сайт НХЛ. Десятку замкнул соотечественник Василевского Антон Худобин из «Далласа». Полностью топ-10 выглядит так:
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1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
2. Туукка Раск («Бостон»)
3. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)
4. Бен Бишоп («Даллас»)
5. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)
6. Кэри Прайс («Монреаль»)
7. Дарси Кюмпер («Аризона»)
8. Робин Ленер («Вегас»)
9. Якоб Маркстрем («Ванкувер»)
10. Антон Худобин («Даллас»)
- НХЛ возобновится 1 августа квалификацией Кубка Стэнли.
- Матчи пройдут в двух городах – Торонто и Эдмонтоне.
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