Хоккей

Хоккеист молодежной сборной Чехии умер в 20 лет от рака

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Ондржей Бухтела

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 43 минут

Средства на лечение Ондржея Бухтелы собирали Доминик Гашек, Петр Чех и другие звезды, но это не помогло.

Защитник чешского клуба «Бенатки-над-Йизероу» Ондржей Бухтела ушел из жизни в возрасте 20 лет. Причиной смерти стала саркома сердечной мышцы.

О трагедии сообщил официальный твиттер сборной Чехии.

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О заболевании Бухтелы стало известно в мае. В сборе денег на его лечение поучаствовали многие именитые спортсмены Чехии. Форвард «Филадельфии» Якуб Ворачек пожертвовал 100 тысяч долларов, Давид Крейчи из «Бостона» – 50 тыс. Петр Чех (футбол), Томаш Плеканец, Александр Салак и Михал Нойвирт (хоккей) выставили на аукцион свои перчатки. За день до смерти Бухтелы это же сделал шестикратный лучший вратарь НХЛ Доминик Гашек, сообщил iSport.cz.

  • Бухтела выступал за молодежные сборные Чехии разных возрастов, участвовал на ЮЧМ-2017.
  • В сезоне-2019/20 Бухтела стал самым результативным защитником «Бенатки-над-Йизероу» – 25 очков в 57 матчах.

(Фото: инстаграм Ондржея Бухтелы)

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