Хоккеист молодежной сборной Чехии умер в 20 лет от рака

Средства на лечение Ондржея Бухтелы собирали Доминик Гашек, Петр Чех и другие звезды, но это не помогло.

Защитник чешского клуба «Бенатки-над-Йизероу» Ондржей Бухтела ушел из жизни в возрасте 20 лет. Причиной смерти стала саркома сердечной мышцы.

О трагедии сообщил официальный твиттер сборной Чехии.

НХЛ В НХЛ появится новый клуб – «Сиэтл Кракен» ДЕНЬ НАЗАД

О заболевании Бухтелы стало известно в мае. В сборе денег на его лечение поучаствовали многие именитые спортсмены Чехии. Форвард «Филадельфии» Якуб Ворачек пожертвовал 100 тысяч долларов, Давид Крейчи из «Бостона» – 50 тыс. Петр Чех (футбол), Томаш Плеканец, Александр Салак и Михал Нойвирт (хоккей) выставили на аукцион свои перчатки. За день до смерти Бухтелы это же сделал шестикратный лучший вратарь НХЛ Доминик Гашек, сообщил iSport.cz.

Бухтела выступал за молодежные сборные Чехии разных возрастов, участвовал на ЮЧМ-2017.

В сезоне-2019/20 Бухтела стал самым результативным защитником «Бенатки-над-Йизероу» – 25 очков в 57 матчах.

(Фото: инстаграм Ондржея Бухтелы)

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

НХЛ Панарин вошел в тройку претендентов на приз самому ценному игроку регулярного сезона 21/07/2020 В 20:28