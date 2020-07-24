Хоккеист молодежной сборной Чехии умер в 20 лет от рака

Ондржей Бухтела
Фото: Instagram
Средства на лечение Ондржея Бухтелы собирали Доминик Гашек, Петр Чех и другие звезды, но это не помогло.
Защитник чешского клуба «Бенатки-над-Йизероу» Ондржей Бухтела ушел из жизни в возрасте 20 лет. Причиной смерти стала саркома сердечной мышцы.
О трагедии сообщил официальный твиттер сборной Чехии.
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О заболевании Бухтелы стало известно в мае. В сборе денег на его лечение поучаствовали многие именитые спортсмены Чехии. Форвард «Филадельфии» Якуб Ворачек пожертвовал 100 тысяч долларов, Давид Крейчи из «Бостона» – 50 тыс. Петр Чех (футбол), Томаш Плеканец, Александр Салак и Михал Нойвирт (хоккей) выставили на аукцион свои перчатки. За день до смерти Бухтелы это же сделал шестикратный лучший вратарь НХЛ Доминик Гашек, сообщил iSport.cz.
- Бухтела выступал за молодежные сборные Чехии разных возрастов, участвовал на ЮЧМ-2017.
- В сезоне-2019/20 Бухтела стал самым результативным защитником «Бенатки-над-Йизероу» – 25 очков в 57 матчах.
(Фото: инстаграм Ондржея Бухтелы)
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