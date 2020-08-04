Хоккей

Волшебная шайба 18-летнего хоккеиста – он прошил вратаря выстрелом из-за ворот

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гол Родиона Амирова

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через час

Потрясающая шайба Родиона Амирова.

4 августа на предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open олимпийская сборная России (U-20) обыграла «Сочи» со счетом 6:0.

Одна из шайб на счету 18-летнего форварда Родиона Амирова получилась волшебной. Родион отличился в стиле лакросс – забросил шайбу в сетку, перекинув ее из-за ворот.

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«Сочи» играет на турнире молодежным составом. В клубе зафиксирована вспышка коронавируса, заболели более 10 человек.

  • Амиров выступает в КХЛ за «Салават Юлаев».
  • В регулярном сезоне-2019/20 он провел 21 встречу и сделал две результативные передачи.

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