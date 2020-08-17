Латвия может отказаться от проведения ЧМ-2021 с Беларусью

В Минске могут остаться и без президента, и без мирового первенства.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что власти страны могут отказаться от организации чемпионата мира по хоккею-2021 с Беларусью.

«В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Беларуси мы можем совместно проводить чемпионат», – заявил Кариньш.

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Глава правительства не уточнил, сохранит ли Латвия статус хозяйки ЧМ-2021 в случае отказа Беларуси от проведения турнира. Переговоры находятся под контролем республиканского министерства образования и науки и лично главы ведомства Илги Шуплински (спорт находится в подчинении местного минобрнауки). Об этом сообщило агентство «Р-Спорт».

Чемпионат мира-2021 стартует 21 мая и должен пройти в Риге и Минске. Первенство планеты станет первым турниром IIHF за два года, поскольку ЧМ-2020 в Швейцарии отменили из-за пандемии коронавируса.

В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста против президента Александра Лукашенко. Демонстранты не согласны с победой действующего главы государства и его переизбранием на шестой срок с результатом более 80%.

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