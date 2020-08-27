Бывший российский хоккеист Павел Буре прокомментировал очередной антирасисткий скандал в США, из-за которого некоторые соревнования встали на паузу.

«Если равноправие, то один закон должен трактоваться одинаково. Если что-то с белым случается, то ничего, а с темнокожим – целое происшествие. Для всех все должно быть одинаково. Я проработал в Америке больше 20 лет, со мной играли ребята разных национальностей и рас, и ко всем я относился одинаково. Лучший друг был Джино Оджик – индеец, и я очень много общался с его сообществом. А ведь коренные американцы – самый угнетенные народы в Северной Америке. Мы дружили с темнокожим Доналдом Браширом. Ко всем относились одинаково, и никакого расизма не было. Происходящее сейчас – это уже какая-то истерия, обратный расизм. Почему кто-то должен просить прощения?

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Любая жизнь должна иметь значение. За все время в Америке я не видел, что к чернокожим там относятся плохо. Я уважаю людей всех рас, как и мои друзья. В командах, в которых я играл, оценивали только по человеческим и спортивным качествам. Если этот протест стал частью политических интриг, то это совсем другое дело.

Не понимаю, зачем их [соревнования] отменять. В НБА очень много темнокожих, но чего они хотят? Внимание уже привлекли. Большинство и так считает, что жизнь важна. Темнокожие ходят в те же школы, институты, занимают большие посты, даже президентом выбрали Обаму. Нехорошие люди есть в любой нации, как и хорошие, и это не зависит от цвета кожи. Просто законы надо соблюдать», – цитирует 49-летнего Буре «Спорт-Экспресс».

В НХЛ Павел выступал за «Ванкувер», «Флориду» и «Рейнджерс», в составе сборной России стал серебряным призером ОИ-1998 и чемпионом мира-1990.

Из-за очередного убийства полицейским темнокожего человека были на день приостановлены теннисные соревнования в Цинциннати, в НБА из-за бойкота игроков отложены несколько матчей.

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