Как сообщает «Спорт-Экспресс» , 61-летний специалист скончался от варикоза; расширение вен перетекло в тромбофлебит. Ранее Ржига перенес коронавирус.

18 августа Ржига был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. В последние несколько недель состояние здоровья специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. 1 сентября известного тренера не стало.