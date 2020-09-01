Стала известна причина смерти хоккейного тренера Милоша Ржиги.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 61-летний специалист скончался от варикоза; расширение вен перетекло в тромбофлебит. Ранее Ржига перенес коронавирус.
18 августа Ржига был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. В последние несколько недель состояние здоровья специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. 1 сентября известного тренера не стало.
- Ржига дважды вывел «Спартак» в 1/4 финала Кубка Гагарина – лучший результат клуба за время выступлений в КХЛ.
- Последним местом работы специалиста стала сборная Чехии – он вывел команду в полуфинал прошлого чемпионата мира.
- Ржига возглавлял несколько российских клубов – «Спартак» (2007-2010), подмосковный «Атлант» (2010-2011), СКА (2011-2012), омский «Авангард» (2013-2014).
- С «Атлантом» в 2011-м Ржига дошел до финала Кубка Гагарина.