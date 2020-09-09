До февраля 2020 года Алтыбармакян выступал в Молодежной хоккейной лиге за петербургский «СКА-1946», но клуб неожиданно принял решение расстаться с игроком – как выяснилось, из-за допинга. В пробе 19-летнего хоккеиста, взятой 6 февраля, был обнаружен бензоилэкгонин – метаболит кокаина. Игрок получил дисквалификацию на 4 года, он не будет оспаривать решение и настаивать на вскрытии пробы B, сообщается на сайте IIHF. Бан Алтыбармакяна продлится до 24 марта 2024 года.