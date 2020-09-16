Во Дворце спорта Уфы во время тренировки юных хоккеистов произошло задымление.

«Республика Башкортостан», ссылаясь на местную пресс-службу ГУ МЧС, сообщает, что инцидент произошел днем 14 сентября из-за короткого замыкания электросушилки для рук.

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Детей-хоккеистов эвакуировали из здания вместе с другими людьми. При этом ребята были вынуждены покидать помещение на коленях, чтобы не испортить коньки об асфальт – об этом пишет Вести.Ru.

  • Никто не погиб и не пострадал.

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