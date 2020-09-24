Хоккеист любительского клуба «Омск» Михаил Клементьев погиб в драке с айтишником.

Телеграм-канал Mash сообщает, что инцидент произошел вечером возле кафе, откуда Клементьев вышел с друзьями. Вероятно, они находились в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому решили напасть на стоящих неподалеку молодых людей. Компания хоккеиста избивала жертв, когда в драку вмешался проходивший мимо айтишник Артем Огурчинский, решивший остановить насилие.

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Клементьев попытался вырубить нового противника, но тот ответил, и спортсмен-любитель скончался на месте. Огурчинский признал вину, за него заступаются свидетели и местные жители. Семья погибшего считает, что виноват один из его друзей, который стал зачинщиком драки.

  • Дело передано следователям.
  • «Омск» заявлен в Альтернативной хоккейной лиге.

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